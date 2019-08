‘Diervriendelijk’ vuurwerk sluit Torhout kermis af Bart Huysentruyt

05 augustus 2019

12u44 0 Torhout Van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 augustus is het opnieuw Torhout Kermis. Dat wordt dit jaar afgesloten met ‘diervriendelijk’ vuurwerk.

Het programma kent dezelfde ingrediënten als de voorbije jaren, maar hier en daar wordt het recept extra gekruid. De jongsten genieten op zaterdag van de kermisworp en op dinsdag is er dit jaar een manillenkaarting voor senioren in het rusthuis vanaf 13 uur. Uitkijken is het ook naar kermiswoensdag met markt, koers en vuurwerk. Dit keer strijden de 1.15.A Dames Elite voor de prijzen, op een parcours dat niet alleen in het centrum blijft, maar ook op de Markt passeert en aankomt in de Zuidstraat. Het kermisvuurwerk wordt dus aangepast en minder luid, waardoor het diervriendelijker wordt.