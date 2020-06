‘Amateuristische’ inbrekers eten Dinosauruskoeken op terras van woning Siebe De Voogt

11 juni 2020

14u07 0 Torhout Vier Albanezen riskeren in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen tot 50 maanden voor in totaal 13 inbraken. De verdediging noemde de inbrekers “een stelletje amateurs”, aangezien ze na een van de feiten in Torhout op het terras van een woning Dinosauruskoeken gingen eten.

In de vroege morgen van 2 september vorig jaar belde een man uit Torhout de politie op. Het slot van zijn achterdeur was afgebroken. Het slachtoffer vermoedde dan ook dat inbrekers in z'n woning hadden proberen toeslaan. “De man meldde dat tegenover zijn woning een Opel met Franse nummerplaat stond”, stelde procureur Mike Vanneste op het proces. “De politie besloot de wagen te observeren. Toen hij even later wegreed, gingen ze over tot arrestaties.” Achter het stuur van de wagen bleek Mirush J. (31) te zitten. Hij had een gestolen gsm en geldbeugel bij, die dezelfde nacht bij een inbraak in de buurt waren gestolen. Alban K. (33) kon even verderop worden opgepakt. Hij had roltabak bij, die bij diezelfde inbraak was buitgemaakt.

Screenshots

De inbrekers bleken hongerige mannen te zijn, want hadden volgens het parket op het terras van een woning Dinosauruskoeken zitten eten. Verder onderzoek bracht aan het licht dat Mirush J. nog in aanmerking kwam voor andere feiten. “In z'n gsm troffen we screenshots aan van een routeplanner en foto’s van de Begonialaan in Moorslede en het Starcasino in Kruisem", stelde de procureur. “In de onmiddellijk omgeving van die plaatsen vonden verscheidene inbraken plaats. Bovendien vonden we een link met een onderzoek dat in Antwerpen liep.”

Speurders waren op dat moment inderdaad vier inbraken aan het onderzoeken in Lille die eerder tijdens de zomer plaatsvonden. Andrea D. (39) en Orgest M. (30) waren hun hoofdverdachten. Die laatste bleek telefonisch contact te hebben gehad met Mirush J. In totaal pleegde het viertal volgens het parket in wisselende samenstellingen 6 inbraken en 7 pogingen daartoe. Mirush J. komt in aanmerking voor zowat alle feiten en riskeert 50 maanden cel.

Zijn advocate Nadia Lorenzetti drong aan op een celstraf onder de 3 jaar. “Die mannen zijn geen professionals te noemen”, pleitte ze. “Het waren in feite een stelletje amateurs.” Alban K. riskeert voor z'n aandeel 28 maanden cel. Voor Andrea D. en Orgest M. werd 40 maanden gevraagd. Vonnis op 25 juni.