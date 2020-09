Toon Opdekamp (E.Termien): “Na de misstap tegen Berlaar, is winnen tegen Beringen een absolute must” Lucien Claessens

24 september 2020

23u42 0 Met Termien-Beringen staan zondagmiddag twee Limburgse verliezers van het openingsweekend tegenover elkaar. Beide teams kunnen zich geen nieuwe misstap veroorloven. Bij een tweede opeenvolgende nederlaag dreigt men immers de seizoenstart te missen. “Winnen is een must. Het wordt ongetwijfeld een wedstrijd op het scherpst van de snee”, duidt Termiens middenvelder Toon Opdekamp de belangrijkheid aan.

Met drie tegengoals en twee rode kaarten in het slotkwartier schoven jullie in Berlaar wel erg zwaar onderuit?

“We hadden die wedstrijd nooit mogen verliezen”, blikt Opdekamp nog even terug. “Voor de rust was er geen vuiltje aan de lucht. We leidden met 0-1 en hadden de partij onder controle. Na de koffie werd het bitsiger en vergaten we te voetballen. In plaats van ons eigen spel te spelen, gingen we mee met het verhaal van de tegenstander. De nederlaag kwam hard aan.”

Beringen verloor hun thuiswedstrijd tegen Pelt met nog hogere cijfers. Jullie spelen zondag voor eigen publiek, dat moet een voordeel geven?

“Dat zou ik niet direct durven zeggen. Een gewond dier bijt extra van zich af. Net als voor ons is ook voor Beringen winnen een must. Het is voor beide ploegen van “te moeten”. Beide teams zullen gemotiveerd aan de aftrap verschijnen. We zullen wel zien.”

Minder goed nieuws is dan weer dat Hustinx en Kroonen geschorst langs de kans moeten blijven?

“Tel daar ook nog Jarne Heleven bij, die meer dan waarschijnlijk gekwetst moet afhaken. Anderzijds beschikt Termien over een ruime kern met veel kwaliteit. We kunnen dit opvangen. Zeker weten.”

Trainer Daumantas legt de lat hoog. Hij wil minstens in de top vijf meedraaien. Kan dit?

“Ik denk dat deze ambitie terecht is. Ook vorig jaar streden we me mee voor de vijfde plaats. Jammer dat de competitie door het coronavirus toen vroegtijdig eindigde. Er zat nog een inhaalbeweging in. Maar je voelt dat de club klaar is om een stapje hoger te zetten. Ook de spelersgroep is ambitieus en wil die uitdaging aangaan. We doen er alvast alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Je doorliep bij Patro heel wat jeugdreeksen om uiteindelijk in het eerste elftal te belanden. Na een ommetje bij Hades ben je nu aan je derde seizoen bij Termien bezig. Je bent hier stilaan kind aan huis geworden?

“Meer dan twee jaar maakte ik bij Patro deel uit van de kern. Soms als bankzitter, soms in de basis. Maar uiteindelijk wil je meer speelminuten opdoen. Vandaar de overstap naar Hades. Maar daar vond ik niet echt mijn draai. De overstap naar Termien was een schot in de roos. Ik werd er vaste titularis. Ik heb me hier steeds thuis gevoeld. Het is een warme, hardwerkende familieclub waar ik veel leerde en verder ontwikkelde als voetballer. Hopelijk kunnen we de ambitie waarmaken. Deze club verdient dit”, aldus Toon Opdekamp.