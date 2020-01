Zwarte zwanen keren na 2,5 jaar terug naar Tongeren Dirk Selis

24 januari 2020

12u21 4 Tongeren Jarenlang was de ‘ingebuisde’ Jeker aan de Lakenmakerstoren in het Begijnhof een biotoop voor de zwarte zwaan en enkele siereendjes. In 2017 startten de herinrichtingswerken op de Motten en de Jeker werd opnieuw opengelegd. De zwarte zwaan werd toen tijdelijk overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Maar vandaag kwamen de zwarte zwanen van Tongeren terug.

“De zwarte zwaan was een symbool geworden van de stad Tongeren en is wellicht terug te vinden in vele fotoalbums”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. "Toeristen probeerden vlakbij te geraken om een foto te nemen. Ook grootouders met kinderen, toevallige passanten en buurtbewoners vonden de zwaan als het ware een attractie.”

Vijver van De Velinx

“Bij de start van de werken van de openlegging van de Jeker moest er een nieuwe tijdelijke thuis voor deze dieren gezocht worden. Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek ving de dieren op gedurende 2,5 jaar”, klinkt het. “De zwarte zwaan zal ook opnieuw een partner krijgen. Wij zijn verheugd dat we deze dieren een nieuwe thuis kunnen bieden op de vijver aan De Velinx. We zullen de dieren in hun nieuwe biotoop nauwlettend in de gaten houden. De technische dienst zal instaan voor de verzorging van de dieren. Hopelijk zullen de dieren zich gauw thuis voelen in hun nieuwe omgeving. We vragen aan de wandelaars en de hondeneigenaars om de dieren niet te storen.”