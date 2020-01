Zwarte zwaan één dag na terugkeer dood aangetroffen EWH

25 januari 2020

18u49 0 Tongeren Na de 2,5 jaar durende herinrichtingswerken op de Motten en de Jeker keerde de zwarte zwaan gisteren terug naar Tongeren. De zwaan werd er samen met een andere zwarte kompaan van het Natuurhulpcentrum losgelaten op de vijver aan De Velinx. Lang mocht de zwaan helaas niet genieten van haar vrijheid, ze werd vanmorgen namelijk dood aangetroffen.

Een voorbijgangster heeft vanmorgen de zwaan dood aangetroffen. Ondertussen onderzoekt het Natuurhulpcentrum de doodsoorzaak. Uiterlijke tekenen van verwondingen zijn er alvast niet. “We betreuren het voorval, zeker omdat het gaat om 'onze zwaan”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Dat is de vrouwtjeszwaan die jarenlang alleen op de Jeker aan de Lakenmakerstoren in het Begijnhof zat.”

Het is nog raden naar de doodsoorzaak van het dier. “Gisteren ben ik nog naar een nieuwjaarsconcert in de buurt geweest, en toen was alles nog in orde met beide zwanen”, weet Christiaens. “Ook het Natuurhulpcentrum weet voorlopig niet wat er is misgelopen. Toen de zwaan op de vijver werd gezet, verliep alles immers zeer vlot."

Momenteel zit er dus nog maar één zwarte zwaan op de vijver aan De Velinx. “Dat dier blijft voorlopig alleen. Normaal gezien is dat geen enkel probleem want de andere zwaan zat ook jarenlang alleen.”