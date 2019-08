Zwangere vrouw schudt baby van hartsvriendin dood: vijf jaar cel VCT

08 augustus 2019

10u15 1 Tongeren Dominique B. (29) uit Maasmechelen is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar omdat ze de baby van haar hartsvriendin op 8 november zo hard door elkaar schudde dat het jongetje overleed aan het shakenbabysyndroom. De vrouw was zelf hoogzwanger op het ogenblik van de feiten en naar eigen zeggen oververmoeid. Na de feiten loog ze maandenlang tegen de ouders van het het drie maanden oude baby’tje en vertelde hen dat ze van de trap was gevallen.

De openbare aanklager had tijdens de behandeling van de zaak ook een celstraf van vijf jaar gevorderd maar kon zich akkoord verklaren met een uitstel gekoppeld aan voorwaarden. De strafrechtbank in Tongeren legde echter een effectieve celstraf van vijf jaar op.

Dat de vijf jaar cel effectief is opgelegd, dat is voor de ouders een opluchting. Het is een erkenning voor het leed dat hen is aangedaan Robby Loos, advocaat van de ouders van baby A.

“Hoewel dit allemaal zeer zwaar is voor mijn cliënten, zijn de ouders toch tevreden met deze uitspraak,” benadrukt advocaat Robby Loos na de uitspraak van het vonnis. De Nederlandse moeder van baby A. uit Maasmechelen was samen met haar vader aanwezig voor de uitspraak van het vonnis. “Ze hadden zich al wat voorbereid op een straf met uitstel. Dat de vijf jaar cel ook effectief werd opgelegd is een hele opluchting voor hen. Het is wat erkenning voor het zware leed dat hen is aangedaan.”

Maandenlang gelogen

De Braziliaanse Dominique B. was de hartsvriendin van de mama van baby A. Beide moeders waren vijf jaar geleden en ook vorig jaar ongeveer gelijktijdig zwanger. De hoogzwangere Dominique B. was naar eigen zeggen oververmoeid toen ze op 8 november vorig jaar baby A. hard door elkaar schudde. Toen ze zag dat het niet goed ging met het kindje, verwittigde Dominique de hulpdiensten. Tegen de ouders van baby A. bleef de vrouw maandenlang liegen. Dat ze duizelig werd en met de baby van de trap was gevallen. “ De ouders van A. hebben haar na de feiten in al hun bezorgdheid nog getroost,” beschrijft raadsman Loos. “Dat ze zich geen zorgen moest maken en dat dit iedereen kon overkomen. Op de begrafenis van A. liet Dominique zelfs nog een brief voorlezen. Een schuldbekentenis als je het nu leest, maar toen wisten de ouders nog helemaal niet wat er aan de hand was.”

Geen val

Baby A. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk en nadien naar het Universitair Ziekenhuis van Leuven, waar de neurochirurg vaststelde dat de verwondingen niet in overeenstemming waren met een val. Het kindje overleed op 17 november. In januari werd Dominique B., die toen zelf net bevallen was, aangehouden. Ze bekende maar kan zich niet herinneren wat er die dag juist gebeurd is. “Ik weet alleen dat het nooit mijn bedoeling is geweest. De mama van A. is als een zus voor mij en ook de kinderen zijn alles voor mij. Dat ik loog en zei dat ik van de trap gevallen was, dat deed ik uit angst. En omdat ik niet meer precies wist wat er gebeurd was. Ik weet dat het fout was en zal met die leugen moeten leven.”

Uit elkaar gegroeid

De ouders van baby A., die samen nog een zoontje hebben van bijna vijf jaar oud, groeiden door het verdriet uit elkaar. Ze kwamen samen met de grootouders naar de rechtbank in Tongeren en hoopten tijdens de behandeling van de zaak toch op meer antwoorden. “We hadden een gezond kindje. Ik neem het je niet kwalijk maar vertel alstublieft wat je gedaan hebt,” benadrukte de papa van de baby. Maar Dominique kon niets meer toevoegen.

Domnique B. zit sinds januari in de cel en verscheen aangehouden voor de strafrechtbank in Tongeren voor de uitspraak van het vonnis. Op 23 januari wordt de zaak opnieuw behandeld om de schadevergoedingen te bepalen.