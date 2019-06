Zomerzoektocht Davidsfonds in Bilzen

en Tongeren: 20.000 deelnemers! LXB

07 juni 2019

12u00 0 Tongeren Bilzen en Tongeren hopen van de zomer 20.000 dagjesmensen en toeristen te verwelkomen. Zoveel mensen worden verwacht op de zomerzoektocht, een organisatie van het Davidsfonds. Voor de 32 ste editie van de culturele tocht met opdrachten kunnen deelnemers heel de zomer lang te voet, op de fiets of met de auto de culturele hoogtepunten en verborgen parels van de streek verkennen. Ze kan nog tot 15 september gedaan worden. Nieuw dit jaar is dat het Davidsfonds voor de gezinszoektocht - ze loopt van 29 juni tot 15 september - samenwerkt met Schatten van Vlieg. ‘We trachten regionaal een voortrekkersrol op te nemen en profileren ons als uitvalsbais voor verkenning van de regio Haspengouw”, laat de schepen van toerisme An Christiaens weten.

Succesformule

De zomerzoektocht is een succesverhaal. “Er zijn de verrassende vragen”, stelt Kris Opdedrynck, de algemeen-directeur van het Davidsfonds. “Met de lusvormige parcours kan je de streek met andere ogen bekijken. Gastvrije horeca en handelaars bieden de deelnemers leuke extraatjes aan. Verder bieden we een prijzenpot van 6000 euro aan met een reis naar Griekenland als hoofdprijs. Goed voor een waarde van 2.000 euro.”

Beleving

Wat bij de zomerzoektocht ook aanslaat is dat de tocht zowel op maat van de kinderen als van volwassenen opgesteld wordt. Er is keuze uit twee tochten: voor het hele gezin en voor de ervaren speurders! “De vier stopplaatsen zijn verbonden via een fiets- of autoparcours”, licht Peter Frison, de samensteller van de tocht, toe. In Bilzen, Tongeren en Alden Biesen vertrekt een wandellus van twee kilometer. De fietsroutes zijn een kleine 43 kilometer lang. “De focus ligt dit jaar extra op beleving voor de hele familie”, aldus nog Frison. Bij de zoektocht hoort een nieuwe streekgids: Haspengouw, bekende inwoners gidsen je door Tongeren en Bilzen!