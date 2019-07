Zomerbar Brasa van Lucie &Jimmy

in Pliniuspark Tongeren slaat aan “We hebben er geen seconde spijt van” LXB

02 juli 2019

12u00 0 Tongeren Lucie & Jimmy van het gelijknamig restaurant in Tongeren en gewezen finalist van M’n Restaurant (vtm) sluiten twee maand en half hun zaak. In de plaats baten ze nog tot begin september aan het open luchtzwembad in het Plinius (stads) park van Tongeren een hippe zomerbar uit: Brasa! Wat grillen in het Spaans betekent. Brasa runnen ze samen met Bart Nicolaes, een Tongenaar met een rijke horeca-ervaring. Brasa is nu twee weken geopend, en de formule slaat aan. “We hebben het weer mee, het loopt lekker”, laten Lucie & Jimmy, een koppel met hun twee kinderen Jasper(6) en Jonas (4), horen.

Het stadspark

“Al langer hadden we het idee om tijdens de zomermaanden het restaurant te sluiten, het is dan rustiger in de zaak. Maar waar? Tot ik ging lopen in het Pliniuspark, en ik zag meteen dat het dé plek was om met iets héél nieuws te beginnen:een zomerbar! We hebben er geen seconde spijt van dat we het gedurfd hebben. Met Bart hebben we een goeie partner gevonden, en de stad sprong mee op de kar. We hebben met de stad een contract voor vijf jaar afgesloten.” Lucie staat als kok in de keuken, ze maakt al of niet gegrilde tapa’s, en sharing plates (deelborden).

Hippe bar

Bezoekers kunnen zich neervlijen in strandstoelen. Lucie en haar keukenteam serveren er nacho’s en pizza’s met zomerse en verfrissende dranken. Ook van bubbels kan je proeven. Er is een mini-speeltuin met zand voor de allerkleinsten. Een van de blikvangers van Brasa is de zit- en ligtribune die is opgebouwd uit houten paletten. Echt een plek om te chillen met een cocktail of mocktail. “Hier kunnen ze lekker relaxen”, zegt Jimmy. “Ze zitten of liggen op kussens, en ze kunnen zelfs een dutje doen in de zon. De tribune spreekt de jeugd sterk aan. Verder hebben we een beachbar met zand en strandstoelen. “Tot nog toe hebben we het ons niet beklaagd. Tongeren had een zomerbar nodig”, aldus nog Kimmy. “Een mix van jong en oud komt naar Brasa, en niet enkel Tongenaren. Ze komen uit héél Limburg. De themadagen zijn een schot in de roos”.

Comfortzone

Brasa staat voor gezelligheid in een knus en trendy maar zomers interieur. “We komen uit onze comfortzone, we zijn creatief”, vertellen Lucie & Jimmy. “We zijn ondernemers die durven vernieuwen. Zo denken we aan een gastronomische avond met één menu. Een andere denkpiste is een Spaanse avond met salsa. Nu vrijdag begint het bouwverlof, we bieden een barbecue aan. Zelfs overwegen we een winterbar. Als afsluiting van het eerste seizoen in het Pliniuspark organiseren we een groot evenement met een bekende dj. We evolueren mee met de veranderingen rondom ons. Het klimaat verandert, de zomers worden alsmaar warmer, en daar spelen we met Brasa op in. Zo hebben we een systeem geïnstalleerd om te vernevelen. Hetgeen verfrissend werkt voor de gasten die hier komen.”