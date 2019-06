Zo’n 250 kinderen maken kennis met

boerenstiel op Binnen bij Boerendag LXB

07 juni 2019

12u00 0 Tongeren Vandaag maakten een kleine 250 jongens uit meisjes uit lagere scholen in Tongeren kennis met wat boeren doen op hun bedrijf, op de velden en in de weilanden. Hetgeen gebeurde op Binnen bij Boerendag, een initiatief van het stadsbestuur en de Tongerse landbouwraad. “Zo’n dag is nodig omdat de kinderen niet meer weten waar het vlees vandaan komt die ze thuis of op school op hun bord krijgen”, getuigt Luc Engelborghs, die gastheer speelde voor de Binnen bij Boerendag.

De praktijk

“Kinderen weten niet meer wat een boer doet”, vult hij aan. “Ze zijn vervreemd van de landbouw, ze zien boeren als grote vervuilers. Hier krijgen ze een heel ander beeld. We gaan op een diervriendelijke manier om met de beesten. De kinderen ervaren hoe een boer elke dag werkt. We brengen hen in contact met de praktijk. We laten zien hoe de productie van vlees, melk en fruit verloopt. Kinderen denken dat het vlees uit een warenhuis komt”, vervolgt hij. “ Bij Luc Engelborghs werden zeven standen opgesteld die elk een onderdeel van de landbouw belichtte: de veeteelt, teelt van appeleren en peren, de aarbeikweek, de gewassen in het veld, de kippen en kuikentjes. En ze kregen uitleg over een pikdorser, een mega sproeier en andere machines die de boer gebruikt op eht veld en in de plantages.