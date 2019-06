Zo’n 1000 Tongerse kleuters op

speeltweedaagse in Pliniuspark

03 juni 2019

12u00 0 Tongeren Vandaag en morgen komen zo’n 1000 kleuters tussen de 2,5 en 5 jaar naar Park Plinius in Tongeren. Ze komen uit 17 kleuterscholen verspreid in héél de stad, en ze nemen deel aan een tweedaagse voor kleuters. “Het is een alternatief voor de jaarlijkse schooluitstap die menig school organiseert voor de kleuters”, stelt de schepen van jeugd An Christiaens. “We doen het op vraag van de kleuterscholen. Ze vroegen of het mogelijk was dat de stad een speeldag wilde organiseren. En daar gaan we graag op in.”

Speeldagen

De kleuters kunnen tijdens de tweedaagse kiezen uit liefst 31 verschillende activiteiten. Zo kunnen ze eendjes vissen, op een driewieler, step of gocart een hindernissenparcours afleggen en rijden op een pluche aap of olifant. De kleuters kunnen naar hartenlust knutselen, een bewegingsparcours doen en luisteren naar boeiende en straffe verhalen. Een clown komt met ballonnen allerhande dieren plooien. Andere kleuters dansen of volgen een theatervoorstelling. Onder de middag houden de kinderen een grote picknick in het stadspark. De broodjes worden bereid door leerlingen van het SIBO, een school uit het bijzonder onderwijs in Tongeren. Leerlingen van het VIIO (middelbare school in Tongeren, staan in voor het grimeren en ze zorgen voor de knutselactiviteiten. Leerlingen van de richting haartooi aan campus Plinius in Tongeren maken vlechtjes en glitterkapsels bij de kleuters.