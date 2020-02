Zittingsdeurwaarder Cyriel verkoopt meer dan 800 exemplaren van zijn boek en schenkt cheque aan goed doel: “blij dat ik dit voor zieke kinderen kan doen” VCT

15 februari 2020

22u50 0 Tongeren Cyriel Lambrix (80) publiceerde in september vorig jaar zijn boek “Daders en Slachtoffers: onverbloemde memoires van een zittingsdeurwaarder”. Na enkele maanden staat de teller van de verkoop al op meer dan 800 exemplaren en dat betekent goed nieuws voor vzw Kleine Prins. Cyriel schonk de organisatie trots een cheque van 2.500 euro. “Ik had dit succes niet verwacht maar ik ben zeer tevreden dat ik nu iets voor zieke kinderen kan doen.”

Als zittingsdeurwaarder is Cyriel al dertig jaar lang het aanspreekpunt in belangrijke rechtszaken en assisenzaken zoals die van Ronald Janssen, Renaud Hardy of de parachutemoord. In zijn boek bundelt hij zijn ervaringen voor en achter de schermen en vertelt hij anekdotes over zijn contacten met daders, slachtoffers, familieleden, getuigen en juryleden.

Onverhoopt succes

Cyriel geeft toe dat hij wel had gehoopt dat velen zijn boek zouden willen lezen, maar dat zijn memoires meer dan 800 keer over de toonbank zouden schuiven, was een onverwachts succes. “Ik had eerst 250 exemplaren laten drukken, maar die waren onmiddellijk uitverkocht. En dat was toen zelfs niet aan mensen die ik kende via de rechtbank.”

vzw Kleine Prins

En de zittingsdeurwaarder bleef ook trouw aan zijn belofte. De opbrengst van zijn boek doneert hij aan een goed doel. “Ik heb gekozen voor vzw Kleine Prins omdat dat een Limburgse organisatie is die hulp biedt aan kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun familie. Toen ik op een dag mijn kleindochter bezocht, die werkte op de afdeling kinderoncologie in het UZ Leuven, was ik zo onder de indruk van de vechtlust van die zieke kinderen dat ik ooit echt iets voor hen wilde doen. Daarom heb ik zeer bewust gekozen voor deze organisatie.”

Cheque van 2.500 euro

Cyriel overhandigde een cheque van 2.500 euro aan Nathalie Melotte van vzw Kleine Prins. “We ondersteunen zieke kinderen en hun familie met financiële en praktische hulp en organiseren ook vaak activiteiten voor deze gezinnen. Dit budget is dus zeer welkom,” bedankte ze Cyriel.

Het boek ‘Daders en Slachtoffers’ is nog steeds te koop bij Standaard Boekhandel en kost 29,90€.

Op zaterdag 29 februari om 15u houdt Cyriel een lezing met signeersessie bij Standaard Boekhandel in Tongeren