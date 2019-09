Exclusief voor abonnees Zittingsdeurwaarder Cyriel Lambrix schrijft boek over 25 jaar ervaring in ophefmakende misdaadzaken: “Zelfs de grootste seriemoordenaar blijft een mens, maar Ronald Janssen heb ik geen letter meer gegund” Redactie

28 september 2019

06u00 0 Tongeren “Dames en heren, het hof.” Ontelbare keren heeft zittingsdeurwaarder Cyriel Lambrix (80) die zin de voorbije jaren al uitgesproken, net voordat hij de voorzitter en de twee assessoren de Tongerse assisenzaal binnenleidde. Nadien volgde hij nauwgezet het draaiboek dat hij al jaren uit het hoofd kent. Ook in grote mediaprocessen, zoals de parachutemoord of de zaken rond seriemoordenaars Ronald Janssen of Renaud Hardy, stond hij alle partijen vanop de eerste rij bij. Het leverde hem na elk proces steevast een uitgebreid dankwoord op. En tal van straffe anekdotes. Maar voor Cyriel schuilt zijn voldoening in de eenvoud. “De mooiste momenten voor mij? Als ik ’s morgens vroeg voor alle drukte wat steun kan geven aan familieleden van slachtoffers of daders, soms gewoon door hen een kopje koffie aan te bieden.”

Na zijn dertigjarige loopbaan bij Cockerill Sambre in Ougrée vond Cyriel een nieuwe uitdaging als zittingsdeurwaarder bij de rechtbank van Tongeren. Zonder ervaring begon hij in 1993 aan zijn eerste assisenproces, ondertussen heeft hij er al 113 op zijn palmares staan. Naar aanleiding van zijn pas verschenen boek ‘Daders en Slachtoffers - Onverbloemde memoires van een zittingsdeurwaarder’, dat hij op aanraden van advocaat Jef Vermassen schreef, onthult Cyriel anekdotes over zijn persoonlijke ervaringen met moordenaars, slachtoffers en juryleden.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis