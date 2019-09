Zes nieuwe oplaadpalen voor elektrische voertuigen DSS

27 september 2019

13u01 0 Tongeren Wie zijn elektrisch voertuig wil opladen, kan dit nu al op vijftien plaatsen in Tongeren. De voorbije twee jaren werden negen oplaadpalen geplaatst, dit jaar zes en volgend jaar komen er nog zeven bij.

“De stad Tongeren zet in op duurzame mobiliteit en stimuleert elektrisch rijden. Dat is goed voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze oplaadpalen kaderen in de doelstelling om als gemeente honderd procent klimaatneutraal te zijn tegen 2050", zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Momenteel staan er vijftien oplaadpalen in Tongeren, per paal zijn er twee oplaadpunten”, weet schepen van Mobiliteit Patrick Jans. “In 2020 komen er nog zeven bij. De publieke oplaadpalen zijn namelijk een belangrijke aanvulling op thuisladen en laden op het werk. De Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius maakten hiervoor in 2017 een spreidingsplan op. De 22 laadpalen in Tongeren moesten verspreid over vier jaar geplaatst worden. Elektrische wagens kunnen op deze parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren tijdens het opladen van de wagen. Betalen voor de stroom doe je makkelijk via de Smoov-app of de laadpas.”

Locaties

Veertien locaties en vijftien oplaadpalen voor elektrische wagens vind je aan parking CC De Velinx, Dijk aan CC De Velinx, parking De Motten, parking Vermeulenstraat (langs AC Praetorium, twee oplaadpalen), parking Pliniuspark, Julianus shopping (aan Leopoldwal), ’t Vrijthof, Kloosterstraat (zijde Onze-Lieve-Vrouwebasiliek), Blaarstraat (aan kruispunt Beemdstraat), Ruttermarkt (aan parking kruispunt Rechtstraat), Koninginnestraat (taan parking Neremsplein), Merestraat (aan parking kruispunt Piringenstraat), K. Tongerse tennisclub en Sportoase.