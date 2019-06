Workshops voor kinderen uit

het buitengewoon onderwijs LXB

13 juni 2019

Magische amuletten, Keltische gezichten op textiel, kleine strijdhoorns en bloemen voor een levensboom. Het zijn één van de vele creaties die leerlingen van De Zonnestraal uit Tongeren en Ter Bak uit Leuven - het zijn twee scholen uit het buitengewoon onderwijs - hebben gemaakt. Dat deden ze in een aantal workshops die door studenten van de lerarenopleiding audiovisuele en beeldende kunsten aan de Limburgse hogeschool PXL werden gegeven. De werkjes worden tentoongesteld in het Gallo-Romeinsmuseum in Tongeren. Nog héél de zomervakantie kan je daar hun creaties gaan bewonderen. Naast de workshops die met medewerking van de educatieve dienst van het Gallo-Romeinsmuseum werden uitgewerkt, hebben de toekomstige leraren ook een rondleiding in het museum verzorgd. De pop-up expo is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen het Gallo-Romeinsmusuem en de hierboven vermelde hogeschool. “Studenten en medewerkers van ons museum doen ervaring op”, stelt de schepen van cultuur An Christiaens. “Ze leren hoe je leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kan boeien voor het verre verleden.” Jaarlijks komen 25.000 schoolgaande kinderen en jongeren het Gallo-Romeinsmuseum bezoeken. Meer info over de expo vind je op erwin.claes@pxl.be.