31 mei 2019

Jonas Van de Sande uit Herselt in de provincie Antwerpen mag met een persoon naar keuze op reis naar Stohehenge in Engeland, de plek met de eeuwenoude stenen cirkels waarvan de ware betekenis nog altijd niet is achterhaald. Hij won de wedstrijd die naar aanleiding van de inmiddels afgelopen tentoonstelling Stonehenge, voorbij het mysterie door het Gallo-Romeinsmuseum (daar ging de expo door) en het Davidsfonds gehouden werd. Aan de wedstrijd waarbij drie meerkeuzevragen plus een schiftingsvraag moesten beantwoord worden, namen 3900 personen deel. Jonas Van De Sande kwam als winnaar uit de bus. De schiftingsvraag moest uiteindelijk uitsluitsel geven. Het gewicht van een bijl uit jade moest geraden worden. En Jonas Van De Sande kon het exacte gewicht raden: 577,8 gram! De trip voor twee personen naar Stonehenge kost 2300 euro.