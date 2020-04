Wijkagent Stefan Maes (60) bezweken aan Covid-19: “Hij zou dit jaar met pensioen gaan” Dirk Selis

13 april 2020

21u58 562 Tongeren “Het is een zwarte dag voor het politiekorps van de zone Tongeren-Herstappe”. Dat liet de politiezone maandag weten via een bericht op Facebook nadat Stefan Maes, een van hun agenten, overleed aan het coronavirus. Burgemeester Patrick Dewael en zonechef Guy Duchateau blikken openhartig terug: “Stefan was een echte Tongenaar, midden de mensen. Eerder verzoenend, dan verbaliserend.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Met veel droefheid melden we het overlijden van onze gewaardeerde collega Stefan Maes. Onze politiezone wil de familie, collega’s, vrienden, kennissen ons oprechte medeleven betuigen,” aldus de politie. “Stefan, jij was voor ons een rots in de branding. Maar hoe sterk je ook was, tegen dit virus vechten bleek een oneerlijke strijd. We gaan je ontzettend missen, maar we zullen je nooit vergeten.”

De zestigjarige Stefan Maes werkte 37 jaar bij de politie en zou dit jaar met pensioen gaan. Hij werd eerst opgenomen in het Vesaliusziekenhuis in Tongeren, maar werd nadien naar Antwerpen gebracht.

Makker

“We zijn samen begonnen bij de gemeentepolitie van Tongeren, die eerste januari van 1984”, vertelt zonechef Guy Duchateau van de politiezone Tongeren-Herstappe, die een leeftijdsgenoot van Stefan is. “Stefan was mijn collega, maar ook mijn makker buiten het werk. Een zeer correcte en kordate man. In 1984 was er nog geen sprake van de eengemaakte politie. Wij waren met een klein korps. Flikken op straat die van alle markten thuis waren, weet je wel.”

Stefan trok zich het kleine leed van de mensen aan Patrick Dewael

“Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. De zaak van de Tongerse juwelier Stephan Peigneux. De juwelier doodde op 13 februari 1993 zijn 33-jarige vrouw met twee halterslagen in haar nek. Als homoseksueel wilde hij niet meer met haar voortleven. Hij simuleerde daarna een roofoverval. Materiële elementen uit het onderzoek maakten duidelijk dat die versie helemaal niet klopte. Toch bleef Peigneux 69 dagen lang zijn onschuld staande houden. Pas op 18 april 1993 ging hij door de knieën. In maart 1995 werd de Tongerse juwelier en goudsmid tot de toen nog niet afgeschafte doodstraf veroordeeld, een straf die werd omgezet in levenslang. Tja, daar deden Stefan en ik ongeveer zowat alles in dat onderzoek hé. Nu zou dat ondenkbaar zijn.”

Wijkagent

“Maar later scheidden onze wegen op beroepsvlak. Stefan koos ervoor om wijkagent te zijn. Kort bij de mensen. Nu, Stefan is niet gespaard gebleven van tegenslag in zijn leven. Ongeveer vijf jaar geleden krijg hij een zwaar ongeluk. Zijn vrouw kwam om het leven en hij geraakte zwaar gekwetst. Gelukkig voor hem heeft hij de liefde opnieuw gevonden en is hij later hertrouwd. Klaar om samen van zijn pensioen te genieten. Cynisch genoeg lag het ter ondertekening voor op de politieraad van deze maand. Het heeft niet mogen zijn”, zucht Duchateau diep.

Cynisch genoeg lag zijn pensioen ter ondertekening voor op de politieraad van deze maand. Het heeft niet mogen zijn Guy Duchateau

Licht in zijn ogen

Ook Kamervoorzitter en titelvoerend burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open Vld) kende Stefan goed. “Ik kende Stefan als een plichtbewust en uitmuntend politieman die opvallend koos voor de wijkwerking. Weet u, dat is nogal een heikel punt in een politiekorps, die wijkwerking. Je moet mensen vinden die dat willen doen. Maar Stefan was iemand die dat graag deed. Kort bij de mensen, eerder verzoenend dan verbaliserend. Hij trok zich het kleine leed van de mensen aan. Dat viel mij op. Het verbaast dan ook niet dat Stefan iemand was die ook zonder ‘kepie’ midden de mensen stond. Vooral in het carnavalsleven was hij zeer gekend.”

“Toen hij zijn vrouw zo’n 5 jaar gelden verloor bij een verkeersongeluk was hij daar kapot van. Ik heb toen veel met hem gepraat. Het was een donkere bladzijde in zijn leven. Maar toen ik hem zo’n twee jaar geleden op een feest van de brandweer, waar Stefan vrijwilliger was, tegen het lijf liep, merkte ik terug licht in zijn ogen. Hij had ondertussen iemand nieuw leren kennen, en het leven lachte Stefan opnieuw toe. Dat hem dit nu weer overkomt. (zucht) Sommige mensen hebben toch bijzonder veel pech in hun leven.”