Whatsapp buurtpreventie Tongeren

loont al een half jaar na de opstart LXB

23 mei 2019

12u00 0 Tongeren Ook Tongeren is gestart met Whatsapp Buurtpreventie. En de formule waarbij burgers; wanneer ze verdachte situaties, personen of auto’s in hun buurt opmerken de politie alarmeren, slaat kennelijk aan. Sinds de opstart van Whatsapp hebben zich al 760 Tongenaren ingeschreven in een Whatsapp-groep. “Momenteel tellen we in de stad al 17 dergelijke groepen, twee zitten in een opstartfase en nog twee anderen tonen intersse om met Whatsapp te beginnen”, reageert de burgemeester van Tongeren Patrick Dewael.

Het loont

En d aanpak loont, zo blijkt. “Zo zijn door alerte reacties van Tongenaren illegale activiteiten stopgezet”, bekent de burgemeester. “Bij de politie liepen van burgers meerdere meldingen over wagens die met geschrapte of gestolen nummerplaten rondreden binnen. Ook werden meerdere inbraken voorkomen.” Met Whatsapp houden buren in hun straat of wijk een oogje in het zeil. En bij onraad verwittigen ze meteen de politie. Meer info over Whatsapp in Tongeren vind je op annelies.desmet@stadtongeren.be.