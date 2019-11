Werken nieuw bedrijvenpark Heersterveld in Tongeren gaan in de lente van 2020 van start Dirk Selis

08 november 2019

12u29 1 Tongeren De commercialisatie van het nieuwe bedrijvenpark Heersterveld, gelegen op de zone Tongeren-Oost, gaat van start. Projectontwikkelaar Futurn zal op de site van circa 14.000 m² bedrijfsgebouwen ontwikkelen en wil daarmee een betaalbaar aanbod creëren zodat bedrijven de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen de eigen gemeente. De start van de werken staat gepland in de lente van 2020. De oplevering wordt een jaar later voorzien.

“Tongeren is een stad die steeds blijft investeren om bedrijven de kans te bieden te groeien en hen van de gepaste bedrijfshuisvesting te kunnen voorzien. Dit nieuwe park Heersterveld zorgt voor heel wat extra werkgelegenheid en een uitbreiding van onze lokale economie. Dergelijke initiatieven willen we als stad dus graag blijven ondersteunen”, steekt waarnemend burgemeester van Tongeren An Christiaens van wal.

Onderbenut restperceel

“Het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark Heersterveld is gelegen langsheen de Heersterveldweg op de zone Tongeren-Oost vlak bij de E313. Het park is een nieuw project van Futurn volgens het beproefde concept wat al op zovele locaties haar succes heeft bewezen: functionele, instapklare en efficiënte bedrijfshuisvesting, met een totale oppervlakte van circa 5.700 m², met een mooie vrije hoogte, elektrische sectionaalpoort, aantrekkelijke architectuur, gemeenschappelijk beheer, parking voor de deur... én het voldoet aan de meest actuele energienormen. Met dit nieuwe project wordt invulling gegeven aan een onderbenut restperceel wat geprangd zit tussen SKF en Loomis”, zegt Christiaens.

Ondernemingszin

De ontwikkelaar is hier niet aan haar proefstuk toe want ook het Prinsenpark werd door Futurn ontwikkeld. Een project waar meer dan 30 nieuwe bedrijfsgebouwen werden opgetrokken, goed voor meer dan 100 extra arbeidsplaatsen. De vraag naar degelijke bedrijfsruimten blijft nog steeds groot. Dat blijkt onder andere uit een studie van Statistiek Vlaanderen (2018) waarbij het aantal ondernemingen in Tongeren doorheen de jaren gestaag blijft groeien. “Dat er nood is aan dit type bedrijfsruimten blijkt eveneens uit de commercialisatie, reeds 25% van de oppervlakte is gereserveerd, een bewijs van de grote ondernemingszin in Tongeren. Dat ook bedrijven die op het Prinsenpark kochten nu interesse hebben in een extra unit op het park Heersterveld bewijst veel”, duidt Frederik Baert van Futurn.