Waterkers uit Haspengouw is hét Limburgse streekproduct Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

06u00 0 Tongeren De waterkers uit Haspengouw is hét Limburgse streekproduct. Toegegeven: als je niet weet dat je van waterkers ook pesto en bier kunt maken, lijkt winnen van versgebakken Maaslandse knapkoek of bourgondische Limburgse appelwijn op het eerste zich niet voordehandliggend. “Maar onze waterkers is het resultaat van hard labeur en zuivere ambacht, en dat weten de mensen hier”, glundert overwinnaar Frank Vansimpsen.

Samen met zijn zus Christel maakt Frank deel uit van de derde generatie telers van de Haspengouwse waterkers. “Onze grootvader - de stichter van ons familiebedrijf - zou apetrots zijn. Maar deze overwinning dragen we op aan de huidige pater familias, onze eigen pappie. Hij heeft ons immers de kneepjes van het vak geleerd.”

Flinke achterban

“Ik geef toe: we hebben een flinke achterban die we ook deze keer gretig hebben weten te mobiliseren. Zo hebben we met ons van waterkers gemaakte bier ‘La Cres’ al vaker een prijs gewonnen. Waterkers uit Haspengouw is een niche-product. Het is niet overal gekend. Maar eens je weet welke lekkernijen ermee te bereiden vallen, kan je niet anders dan er als een blok voor vallen. We kennen de ‘trukken van de foor’ op sociale media. Mond-op-mondreclame volstaat niet om deze wedstrijd te winnen. We hebben een heuse campagne gevoerd.”

Op de vraag wie hun favoriet was aarzelt Frank geen mond. “De Hasseltse speculaas natuurlijk. Gewoonweg overheerlijk. En als Hasselaar val ik uiteraard in zwijm voor alles wat puur Hasselts is.”

