Vrouwe Justitia werkt door: “Alle zittingen van de rechtbank van eerste aanleg Limburg gaan door” Dirk Selis

15 maart 2020

10u39 0 Tongeren “Alle zittingen van de rechtbank van eerste aanleg Limburg gaan door”, zegt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, Nicolas Jadoul. “In de gebouwen worden de nodige schikkingen getroffen om fysiek interpersoonlijk contact en bijeenkomsten van verschillende mensen in kleine ruimtes te vermijden.”

“De rechters, griffiers, zittingsdeurwaarders en de politiediensten hebben hiervoor de nodige instructies gekregen en zullen daar waar nodig ingrijpen”, verduidelijkt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, Nicolas Jadoul. “Aan de rechtzoekende wordt gevraagd om alleen te komen (of met zijn advocaat) maar dus niet met anderen (kinderen, partner…). Bezoekers die niet als partij op een zitting worden verwacht kunnen uit de gebouwen of zittingszalen geweerd worden. Als een zitting toch wordt afgeschaft staat dit op de website www.rechtbanken-tribunaux.be. De gekende advocaten worden in dat geval ook afzonderlijk verwittigd. Met de griffie kan telefonisch contact worden genomen op de nummers die op de website vermeld staan.”

Uitzondering voor de Jeugdkamers

Voor twee soorten kamers is er evenwel een specifieke regeling, omdat daar gebruikelijk veel personen gelijktijdig aanwezig zijn. “Voor de jeugdkamers op donderdag in Hasselt en op maandag in Tongeren (verontrustende opvoedingssituaties) geldt dat aan partijen de vrijheid gelaten wordt om te beslissen of zij al dan niet zullen verschijnen”, gaat Jadoul verder. “Wanneer een partij niet verschijnt zal de zaak worden behandeld omdat zij gebonden is aan termijnen, maar zal zij op korte termijn opnieuw worden opgeroepen om partijen toe te laten hun verweermiddelen te laten gelden. Op de inleidingskamers van de familierechtbank op dinsdag in Tongeren en op donderdag in Hasselt zullen er geen trajectbemiddelaars (erkende bemiddelaars) aanwezig zijn. Ook wanneer de partijen niet in persoon verschijnen zal de behandeling worden uitgesteld naar een pleitkamer. Op het proces-verbaal van de terechtzitting wordt geacteerd dat de trajectbemiddeling omwille van de actuele risico’s inzake volksgezondheid niet heeft kunnen plaatsvinden zodat de rechter van de pleitkamer op de latere zitting partijen zal kunnen wijzen op de mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting. De titularissen van de inleidingskamers zullen soepelheid aan de dag leggen inzake de persoonlijke verschijningsplicht van partijen.”