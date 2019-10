Vrouw zwaargewond na klap tegen boom, hondje op de loop RTZ

07 oktober 2019

21u13 0 Tongeren Op de Luikersteenweg in Tongeren is maandagavond een bestuurster zwaargewond geraakt na een klap tegen een boom. De vrouw reed in de richting van Luik, toen haar auto om een nog onbekende reden begon te slingeren.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19 uur ter hoogte van Vreren. Haar wagen ging aan de overkant van de rijbaan de berm in, en botste daar tegen een boom. De klap was zo hevig dat haar auto over de kop ging. Brandweerpost Tongeren werd opgeroepen om het slachtoffer te bevrijden. Het hondje van de bestuurster liep na het ongeval uit schrik weg. Maandagavond was het diertje nog vermist.