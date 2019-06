Vrouw van man die met 52 messteken doodgestoken werd: “Eigenlijk vond ik hem altijd te goed maar de laatste tijd jaren was hij veranderd.” VCT

17 juni 2019

14u01 3 Tongeren Een sterke getuigenis leverde J. (71) voor het assisenhof in Tongeren. Haar man Toni Danti (°1951) werd op 28 maart 2012 met 52 messteken doodgestoken in zijn flat aan de Vennestraat in Genk. Ze was toen 40 jaar getrouwd met Toni, maar haar man had op dat ogenblik al jarenlang een relatie en een dochter met een andere vrouw. “Ik vond dat niet juist maar ik was daar niet kwaad om. Hij was geen slechte man.”

Toni Danti was een echte Italiaan, joviaal, vlot in de omgang en een charmeur. “Toen ik hem leerde kennen had hij een heel goed karakter, maar dat is stilaan veranderd,” beschreef zijn echtgenote J. Ze wist goed wat van haar als Italiaanse echtgenote verwacht werd. “Ik zorgde voor de kinderen en voor mijn moeder. Hij zei wat mocht en niet mocht en ik hield me daaraan, maar hij was geen slechte man.”

Zoontje verloren

Zijn dochter en zoon waren alles voor Toni. Maar in 1988 verloor Toni zijn 9-jarig zoontje F. toen de jongen samen met zijn moeder J. de straat overstak. Toni was er kapot van, hij had zijn goesting in het leven erdoor verloren. Echtgenote J. lag vier maanden in het ziekenhuis. “Hij was toen zeer goed voor mij en kwam mij elke dag bezoeken. Misschien komt het terug goed nu dacht ik, maar neen.”

Geen echtscheiding

Toni Danti had op dat ogenblik al jaren een relatie met zijn minnares P. Al gaf hij dat thuis niet toe. “Ik was daar niet kwaad om, iedereen is vrij om te doen wat hij wilt. Maar ik vroeg wel uitleg. Die kreeg ik niet. Een echtscheiding? Daar wilde Toni niets van horen.” Ook over de drugs mocht met geen woord gerept worden, ook al waren er zware vermoedens. Zelfs nadat Toni in 1994 in Italië, samen met zijn vriendin P. met drugs opgepakt werd en in de cel zat, werd daar thuis verder niet over gesproken. Ook van de vijf veroordelingen voor drugsfeiten in België de jaren nadien, wist J. weinig of niets. Nochtans was drugs de rode draad in het leven van Toni Danti geweest. Toen J. finaal toch besloot om bij hem weg te gaan, sloeg hij het huis kort en klein. “Ik ben toen op blote voeten weggelopen in mijn nachtkleed.”

Kleinzoon naam van overleden zoon

Dochter M. (46) steunde haar moeder om bij haar vader weg te gaan. “Hij kon dat moeilijk aanvaarden. Dat ik haar samen met mijn man geholpen had om bij hem weg te gaan.” Het incident, dat Toni naar het restaurant van haar man was getrokken en hem had bedreigd met een plooimes, minimaliseerde ze. “Machogedrag, hij zou nooit iemand echt kwaad doen, wat ook zijn levenspad was.”

Ze wilde geen kwaad woord horen over haar vader. “Hij heeft altijd goed voor ons gezorgd. Dat mijn broertje stierf was heel zwaar voor hem. Ik was toen 16 jaar.” Toen M. jaren later zelf een zoontje kreeg, noemde ze hem naar haar overleden broer. “Maar het liep fout bij de geboorte. F. had zuurstoftekort en hield er een handicap aan over,” beschreef M. overmand door verdriet. “Maar mijn vader deed alles voor hem. Mijn dochter en mijn zoontje, dat waren zijn helden.” De laatste jaren verwaterde het contact tussen Toni en zijn gezin. De drugs eiste zijn tol. “Hij was een supersterke persoon maar de laatste jaren kon zelfs een kind hem aan, zo was hij achteruit gegaan.”

DNA

Roberto Santoro (38) uit Genk staat terecht voor de doodslag met 52 messteken op zijn dealer Toni Danti. Hij ontkent. De DNA-deskundige professor Ronny Decorte beschreef eerder op de dag de DNA sporen die van Roberto werden aangetroffen op een pakje met bruine tape in de nachtkast van het slachtoffer en op een bloedveeg op de trap. “Ook op de rechter broekspijp onderaan de pyjama van het slachtoffer zat ontegensprekelijk DNA van de beschuldigde,” benadrukte De Corte. Daarvoor had Roberto geen echte uitleg. “Heeft u misschien nog even wat mijn zijn pyjama gespeeld, mijnheer S.?, “confronteerde openbare aanklager Boyen hem.

Namiddag volgen de laatste getuigenverhoren en komen enkele familieleden van de beschuldigde nog aan het woord.