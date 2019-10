Vrouw steekt vijftiger drie keer met keukenmes, maar krijgt straf met uitstel: “Niet de intentie om te doden” Dirk Selis

31 oktober 2019

16u29 0 Tongeren De 29-jarige vrouw uit As die begin dit jaar een 58-jarige man uit Turnhout neerstak in haar appartement is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden met uitstel. Aan haar slachtoffer, die op eigen kracht nog probeerde het ziekenhuis te bereiken maar in de gracht belandde, moet ze een provisionele schadevergoeding van 3.000 euro betalen. Een deskundige moet de uiteindelijke schade bij de vijftiger vaststellen.

Op die zondag 27 januari keerde Debby samen met de man terug van een prinsenzitting. De sfeer in de auto was beladen. Het boterde al een tijdje niet tussen de twee. “Ik val zelf op vrouwen, niet op mannen,” beschreef Debby voor de strafrechter in Tongeren. “Hij had het daar moeilijk mee want hij had me laten weten dat hij meer voor me voelde. Hij raakte gefrustreerd en jaloers omdat ik op die prinsenzitting met andere mannen sprak.” Maar de ruzie barstte pas echt goed los na een discussie over een afgereden spiegel aan de auto van de man. Eenmaal binnen in het appartement bleef die ruzie niet meer met woorden alleen. De man greep de handen vast van de vrouw zodat ze zou stoppen met hem te slaan. De vrouw probeerde hem toen te bijten. “Toen ze me probeerde te bijten trok ik mijn handen weg en raakte hierbij haar neus. Maar ik heb haar nooit een slag gegeven. Zij ging naar de keuken en het feit was beslecht”, zei de vijftiger tegen de rechter.

Black-out

Maar Debby vertelde eerst een andere versie tegen de rechter. “Hij had gedronken en heeft me een paar vuistslagen gegeven. Ik ben naar de keuken gegaan en heb een mes genomen. Ik stond stil en verstijfd voor hem met het mes in mijn handen. Hij is naar me toe gekomen. Hij is uitgegleden over de mat en hij is op het mes gevallen. Ik heb het mes eruit getrokken en op de kast gegooid. Daarna ben ik handdoeken gaan halen. Toen ik terugkwam was hij weg.” Nadat de rechter de vrouw confronteerde met de vaststellingen van de wetsarts, dat de diverse steek- en snijletsels op vitale plaatsen in het lichaam, zoals de borst, de buik, de pols en het gelaat, niet konden veroorzaakt zijn door een val, gaf Debby toe dat ze kampte met een serieuze black-out. De man werd hoe dan ook in de bovenbuik gestoken maar ook zijn pols en gezicht werden geraakt. Na de steekpartij duwde ze de man uit haar appartement. “Zie maar dat je op de spoed geraakt. Ik wist dat ik bloed verloor als een rund. Ik ben in de auto gestapt en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gereden, want elke seconde telde. U moet weten dat ik bloedverdunners neem.”

Bijna doodgebloed

De rit naar het ZOL in Genk verliep niet vlekkeloos. Enkele kilometers voor het ziekenhuis verloor de man even het bewustzijn en reed hij door de middenberm om aan de overkant van de weg in de gracht te belanden. Daar werd hij omstreeks 04.00 uur opgemerkt door de bestuurder van een MUG-ambulance die terugkwam van een interventie in Maasmechelen. De ambulancier stopte en diende de eerste zorgen toe. Dat de man de potentieel dodelijke steken overleefde was volgens de aanklager een onwaarschijnlijk toeval. “We mogen heel blij zijn dat hij hier vandaag nog bij ons is want als die attente MUG chauffeur iets later was gepasseerd of niet gestopt was, dan was deze man doodgebloed.”

Onweerstaanbare drang

Tom Van Overbeke, de advocaat van Debby, stelde zich vragen bij de dubieuze relatie die de man met Debby onderhield. “Zij was voor hem een soort onbereikbare liefde en dat stoorde hem. Als zij hem afwijst, wordt hij jaloers en gefrustreerd.” Hij benadrukte dat zijn cliënt eerst aangevallen werd en in een paniekreactie naar het mes greep. Onweerstaanbare dwang, was het volgens hem. “Ze heeft ook nooit de intentie gehad om hem te doden anders was het mes wel blijven vasthouden. Had ze de hulpdiensten moeten bellen? Absoluut, maar daaruit de intentie tot doden weerhouden is een stap te ver.” Hij benadrukte de moeilijke jeugd van de vrouw en haar blanco strafregister en vroeg ondergeschikt een straf met uitstel en een verdeling van de aansprakelijkheid. De rechter heeft die piste voor een stuk gevolgd, want hij bedacht Debby met een celstraf van veertig maanden met uitstel.