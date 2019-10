Vrouw riskeert vijf jaar cel nadat ze vriend met mes in borst, buik en gezicht steekt en hem daarna bloedend op straat zet: "dat hij dit overleefd heeft is een onwaarschijnlijke toevalstreffer"



17 oktober 2019

15u29 0 Tongeren Een vrouw (29) uit As riskeert een celstraf van vijf jaar omdat ze haar 25-jaar oudere vriend op 27 januari met een mes in de borst, buik, pols en het gezicht stak. “Ik verwachtte me daar totaal niet aan,” getuigde het slachtoffer vandaag. “Na de aanval duwde ze me naar buiten, sloot ze de deur en riep ze dat ik maar naar de spoed moest rijden.” Onderweg naar het ziekenhuis reed de hevig bloedende man met zijn voertuig in de gracht. Dankzij een alerte chauffeur van een toevallig voorbijrijdende MUG-ambulance kon hij nog net op tijd gered worden.

D. (29) zit sinds de feiten in voorhechtenis. Ze gaf toe dat ze erg goed bevriend was met slachtoffer A. (53) uit Turnhout en dat de man haar financieel ook ondersteunde, zelfs als ze daar niet om vroeg. ”Maar ik val zelf op vrouwen, niet op mannen,” beschreef D. voor de strafrechter in Tongeren. “Hij had het daar moeilijk mee want hij had me laten weten dat hij meer voor me voelde. Die bewuste avond zijn we samen naar een prinsenviering gegaan. Hij raakte gefrustreerd en jaloers omdat ik met andere mannen sprak.”

Op de terugweg naar huis ontstond een discussie over een kapotte autospiegel en in de woning van D. escaleerde de spanningen. “Hij had gedronken en heeft me een paar vuistslagen gegeven. Ik ben naar de keuken gegaan en heb een mes genomen. Ik stond stil en verstijfd voor hem met het mes in mijn handen. Hij is naar me toe gekomen. Hij is uitgegleden over de mat en hij is op het mes gevallen. Ik heb het mes eruit getrokken en op de kast gegooid. Daarna ben ik handdoeken gaan halen. Toen ik terugkwam was hij weg.” Nadat de rechter de vrouw confronteerde met de vaststellingen van de wetsarts, dat de diverse steek- en snijletsels op vitale plaatsen in het lichaam, zoals de borst, de buik, de pols en het gelaat, niet konden veroorzaakt zijn door een val, gaf D. toe dat ze kampte met een serieuze black-out.

Ik nam bloedverdunners en was zeer bang van messen. Misschien heeft ze het net daarom gedaan Slachtoffer A.

Verassingsaanval

Slachtoffer A. (53) herinnerde wel nog goed wat er die avond gebeurd was. Zijn versie klonk helemaal anders. “Ik had amper mijn jas uit gedaan of Debby is aan mij beginnen te trekken en te duwen. Ik heb haar handen vastgepakt, ze is dan tegen mij op gebotst en daardoor had ze een bloedneus, maar ik heb haar nooit een vuistslag gegeven. Ze is dan naar de keuken gegaan. Toen ze terugkwam zag ik plots dat ze een mes in haar hand had. Ze heeft me onmiddellijk gestoken in mijn buik, borst, pols en gezicht. Ik nam bloedverdunners en was zeer bang van messen en dat wist zij ook. Misschien heeft ze het net daarom gedaan.”

Een kilometer voor het ziekenhuis werd het zwart voor mijn ogen en ben ik hevig bloedend met mijn voertuig in de gracht gereden Salchtoffer A.

Buiten gezet

Volgens A. duwde de vrouw hem onmiddellijk na de aanval ook naar buiten. “Ze sloot de deur en zei dat ik maar naar spoed moest rijden. Dat heb ik dan ook gedaan maar een kilometer voor het ziekenhuis werd het zwart voor mijn ogen en ben ik hevig bloedend in de gracht gereden.”

Dat de man de potentieel dodelijke steken overleefde was volgens de aanklager een onwaarschijnlijk toeval. “We mogen heel blij zijn dat hij hier vandaag nog bij ons is want als die attente MUG chauffeur iets later was gepasseerd of niet gestopt was, dan was deze man doodgebloed.” Ze geloofde niets van de versie van beklaagde, dat het slachtoffer op het mes gevallen was en benadrukte dat haar verklaringen ook niet strookte met de het bloedspattenpatroon. “Alles wijst erop dat ze de bedoeling had om te doden. Zelfs haar eigen moeder verklaart dat D. een kort lontje heeft en agressief wordt als ze haar zin niet krijgt,” motiveerde ze de celstraf van vijf jaar.

Schadevergoeding

Anne-Sophie Penasse, de advocaat van slachtoffer A. vroeg een morele schadevergoeding van 7.500 euro. “De man was bijna dood en werd aan zijn lot overgelaten. De aanval heeft een groot litteken achtergelaten, niet alleen op zijn ziel maar ook op zijn buik. In zijn gelaat heeft hij een groot litteken van zijn oor tot zijn kaak. Hij wordt daar elke dag mee geconfronteerd als hij in de spiegel kijkt. “

Omdat A. ook nog steeds last heeft van zijn duim en die niet volledig kan gebruiken, werd een deskundige aangesteld om zijn fysieke letsels te onderzoeken. Voor dat deel werd een provisionele schadevergoeding gevorderd.

Zij was voor hem een soort onbereikbare liefde en dat stoorde hem Tom Van Overbeke, advocaat van beklaagde D.

Onweerstaanbare dwang

Tom Van Overbeke, de advocaat van D., stelde zich vragen bij de dubieuze relatie die de man met D. onderhield. “Zij was voor hem een soort onbereikbare liefde en dat stoorde hem. Als zij hem afwijst, wordt hij jaloers en gefrustreerd.” Hij benadrukte dat zijn cliënt eerst aangevallen werd en in een paniekreactie naar het mes greep. Onweerstaanbare dwang, was het volgens hem. “Ze heeft ook nooit de intentie gehad om hem te doden anders was het mes wel blijven vasthouden. Had ze de hulpdiensten moeten bellen? Absoluut, maar daaruit de intentie tot doden weerhouden is een stap te ver.” Hij benadrukte de moeilijke jeugd van de vrouw en haar blanco strafregister en vroeg ondergeschikt een straf met uitstel en een verdeling van de aansprakelijkheid.

Vonnis volgt op 31 oktober.