Vrouw die frontaal op politiecombi inreed, riskeert 8 maanden Dirk Selis

11 september 2019

18u21 0 Tongeren Een 43-jarige vrouw uit Heers die vorige maand in Borgloon frontaal tegen een politiecombi reed, moet hiervoor mogelijk een gevangenisstraf van acht maanden gaan uitzitten. Die straf, samen met een boete van achthonderd euro, vroeg de procureur woensdag tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse strafrechter.

Ondanks een eerdere veroordeling in juni voor het bezit van drugs, kroop de vrouw op 19 augustus opnieuw achter het stuur terwijl ze onder invloed was. Onderweg kwam de vrouw een agent op een motor tegen die haar duidelijk maakte dat ze rondreed met gedoofde lichten. Omdat de vrouw de lichtsignalen van de agent negeerde en over de weg zwalpte, riep de agent versterking op van een ploeg van de politie van Borgloon.

Geen onbekende

De opgeroepen agenten plaatsen hun combi dwars over de steenweg van Heers naar Borgloon en knipperden met hun lichten om de bestuurster te verwittigen. Die reageerde echter ook niet op deze lichtsignalen en reed met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur frontaal in op de combi. Daarna was de vrouw zo versuft dat ze de auto niet meer uit kon en moesten de agenten de achterruit inslaan. De vrouw is geen onbekende voor de Tongerse rechter. Eind juni kreeg ze al een gevangenisstraf van zes maanden en een boete met uitstel voor het bezit van verdovende middelen. Een van de voorwaarden voor het uitstel was dat de vrouw geen strafbare feiten meer zou plegen en van de drugs af zou blijven. De rechter was dan ook niet mals voor de vrouw omdat ze twee maanden later opnieuw voor hem verscheen. De vrouw riskeert nu dat die straf effectief wordt en dat ze daar bovenop nog eens acht maanden krijgt. Vonnis op 9 oktober.