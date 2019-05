Voor moord veroordeelde Tongenaar transporteerde 1,5 ton drugs naar Engeland na zijn voorwaardelijke vrijlating Patrick P. riskeert opnieuw 10 jaar cel VCT

23 mei 2019

17u28 1 Tongeren Tongenaar Patrik P. (48) werd in 2007 veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op de Wellense schroothandelaar Luc Vanolst, de ex-man van zijn minnares. Na zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling zette hij samen met een voormalige celgenoot uit Engeland in mei 2016 vanuit zijn transportbedrijf in Tongeren een grootschalige drugshandel op. In omgebouwde trailers en diepladers voerde hij 22 drugstransporten uit naar Engeland, goed voor 1,5 ton cocaïne en heroïne en een opbrengst van ruim een half miljoen euro. Nadat een van de drugstransporten onderschept werd, werd de veertiger gegijzeld en gefolterd door enkele Britten. Hij riskeert tien jaar cel en een boete van 40.000 euro.

Volgens Patrick P. bracht hij zijn voormalige celgenoot eerst een vriendschappelijk bezoek in Engeland. “Maar toen ik daar kwam draaide het heel anders uit. Als ik niet mee zou werken, zou mijn familie of gezin iets overkomen. Het ging bijna onmiddellijk over transporten want hij wist dat ik een transportfirma had.” De twijfel die de veertiger eerst had, verdween als sneeuw voor de zon toen hij de opbrengsten van de zaak zag. Die had hij broodnodig want zijn transportbedrijf verkeerde financieel in moeilijkheden.

Wekelijks voerde hij tussen de 70 en 142 kilo naar Engeland in verborgen compartimenten van omgebouwde voertuigen. Volgens de aanklager bracht dat zo’n 25.000 euro per transport op. Twee Turken van Nederlandse afkomst kwamen geregeld met heel wat cash geld naar Tongeren om de transporten te financieren. Tijdens een toevallige controle hadden de mannen 95.000 euro op zak. Eenentwintig transporten waren succesvol. Toen P. zelf onverwachts in het ziekenhuis lag, liep een kompaan op 16 mei 2017 tegen de lamp terwijl hij tijdens het laatste transport 142 kilo drugs vervoerde. Daarna kwam de veiligheid van Patrick P. en zijn familie in het gedrang. P. werd door enkele Britten gegijzeld en zwaargewond aangetroffen aan een ziekenhuis, waarna hij zichzelf aangaf bij de politie.

Zoon riskeert ook 6 jaar cel

Naast Patrick P. riskeert ook zijn adoptiezoon M. (23), die zaakvoerder was van het Tongerse transportbedrijf van P., zes jaar cel voor medeplichtigheid aan de drughandel. Vier andere kompanen riskeren celstraffen van 38 maanden tot 6 jaar cel. Ook de partner van P. riskeert een jaar cel omdat ze drugsgeld op haar rekening liet storten. Volgens de aanklager vormden de beklaagden een goed georganiseerde drugsbende met vertakkingen in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De medeplichtige Britten werden in Engeland veroordeeld tot celstraffen tussen de 16 en 25 jaar.

Hij deed alsof hij de lotto gewonnen had en gooide het geld aan ramen en deuren uit De aanklager over de zoon van Patrick P.

Lotto gewonnen

Zoon M. vroeg de vrijspraak. “Ik wist pas van die drugs af toen mijn pa verdwenen was en die Britten aan onze deur stonden. Ook mijn grootvader was toen pas gestorven.” De aanklager weerlegde. “Hij was de rechterhand van Patrick P. Hij was zaakvoerder, regelde de logistiek en de facturen en leende het bedrijf voor de criminele activiteiten. Bovendien deed hij alsof hij de lotto gewonnen had. Hij gooide het geld aan ramen en deuren uit, maakte reizen naar Spanje en Los Angeles, trakteerde vrienden op een helikoptervlucht en kocht Louis Vuitton spullen voor zijn vriendin. Hij was ook de eerste die een zak vol cash geld in ponden ging omwisselen in het wisselkantoor.”

512.000 euro winst

De advocaat van Patrick P. benadrukte dat zijn cliënt goed meewerkte tijdens het onderzoek en geloofwaardige verklaringen aflegde. “Hij heeft me ook nooit gevraagd om op zoek te gaan naar fouten in het onderzoek want hij wil zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.” Hij vroeg een milde toepassing van de wet en een aanzienlijke vermindering van de gevorderde verbeurdverklaring van 512.000 euro winst die de drugshandel volgens de aanklager had opgeleverd. Volgens Patrick P. kreeg hij maar 800 euro per transport. “Hij wil ook benadrukken dat zijn zoon M. nooit drugs in zijn handen heeft gehad of heeft vervoerd.”

Vonnis volgt op 20 juni.