Volksjury samengesteld voor het assisenproces van Roberto S. (39) die terechtstaat voor doodslag met 52 messteken op Toni Danti Beschuldigde verschijnt zelfverzekerd voor het hof VCT

04 juni 2019

16u33 0 Tongeren Voor het hof van assisen in Tongeren is vandaag de volksjury samengesteld voor het assisenproces van Roberto S. (39) uit Genk. De dertiger staat terecht voor doodslag op Antonio ‘Toni’ Danti (°1951), die op 28 maart 2012 met 52 messteken werd doodgestoken in zijn appartement in de Vennestraat in Genk. Zelf ontkent de beschuldigde dat hij zijn drugsdealer Toni doodde. Roberto S. zat niet meer in voorhechtenis voor de feiten maar bood zich enkele dagen geleden vrijwillig aan in de gevangenis. Hij verscheen vandaag zelfverzekerd voor het hof, in een opvallende vest met een duidelijke verwijzing naar zijn Italiaanse roots.

Er werden 90 burgers opgeroepen om de volksjury samen te stellen. Heel wat opgeroepenen werden vrijgesteld omdat ze daar tijdig al een wettige reden voor hadden meegedeeld. Drie van de opgeroepenen kwamen helemaal niet opdagen. Van de zes dames en zes heren die effectief als jurylid werden uitgekozen, had een man niet verwacht te moeten zetelen. Hij verscheen in een volledige wielrennersoutfit voor het hof maar werd toch verkozen als jurylid.

Ontspannen beschuldigde

Roberto S. volgde de uitloting zelfverzekerd, met af en toe een lach op het gezicht en een ontspannen blik naar de aanwezigen of richting de juryleden. Hij wordt bijgestaan door zijn twee advocaten Charlotte Kennis en Katrien Van der Straeten. De dertiger, die ten tijde van de feiten zelf zwaar verslaafd was aan cocaïne en zijn coke kocht bij het slachtoffer Toni Danti betwist dat hij zijn dealer op 28 maart 2012 met 52 messteken doodstak. Volgens hem zit de Calabrese maffia achter de afrekening, want Toni had nog een schuld bij hen nadat hij heel wat cocaïne had kwijt gespeeld na een ripdeal.

Vrijdag start het eigenlijke assisenproces en zal voorzitter Thys de beschuldigde uitgebreid verhoren over de feiten. Voordien zal openbare aanklager Patrick Boyen de akte van beschuldiging voorlezen. Advocaten Rik Vanreusel en Ben Stalmans treden op voor de weduwe, de dochter en de twee kleinkinderen van het slachtoffer. Toni Danti was nog gehuwd maar op het ogenblik van de feiten was hij feitelijk gescheiden van zijn echtgenote. Hij had toen al 26 jaar een relatie met zijn vriendin P., waar hij ook een dochter mee kreeg. Het meisje was twaalf jaar toen haar vader in 2012 doodgestoken werd. Moeder en dochter worden bijgestaan door meester Gino Houbrechts.

De getuigenverhoren, een 70-tal in totaal, zullen maandag 17 juni afgerond worden. De volksjury die vandaag uitgekozen werd zal op 18 of 19 juni beslissen of Roberto S. schuldig is aan de doodslag op Toni Danti.