Vijftiger uit Tongeren zwaargewond door gasexplosie bij aansteken kachel, achtergevel van huis weggeblazen ADN

27 september 2019

22u58

Bron: Belga 0 Tongeren Bij een gasexplosie in een woning in de Ogezstraat in Berg bij Tongeren is vanavond een vijftiger zwaargewond geraakt. De materiële schade aan het huis is ook aanzienlijk.

Het incident deed zich rond 21.15 uur voor. Blijkbaar was er iets misgelopen bij het aansteken van de gaskachel. De hulpdiensten brachten de 55-jarige bewoner met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zal hij van daaruit verder naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek worden overgebracht. De man liep vooral brandwonden aan handen en gezicht op.



Door de gasontploffing is ook de achtergevel van het huis weggeblazen. De brandweer van de zone Zuid-West-Limburg is ter plaatse, net als de lokale politie van Tongeren.