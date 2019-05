VIDEO. Patrick Dewael brengt stem uit in Tongeren: “Laat ons hopen dat de peilingen ernaast zijn” Dirk Selis

26 mei 2019

10u26 2 Tongeren De liberale kopman voor de Limburgse Kamerlijst Patrick Dewael bracht om halftien vanmorgen zijn stem uit in de Tongerse Freinetschool De Mijlpaal in Tongeren.

“Wel, ik ben gaan stemmen met een goed gevoel, ondanks de toch wel tegenvallende peilingen”, reageert Patrick Dewael (Open Vld). “De enige echte peiling is vandaag. Ik ga mij niet wagen aan een pronostiek, maar wacht nu af wat de kiezer beslist heeft. We hebben met ons team in Limburg keihard gewerkt. Ik had er een goed gevoel bij, die laatste dagen in de campagne. Laat ons hopen dat de peilingen ernaast waren en de foutmarge’s zich laten gelden.”

“Er zijn nog heel veel onbesliste kiezers. Ik ga nu nog stemmen voor een vriend die vandaag in het buitenland verblijft en daarna trek ik naar Hasselt om mij daarna op het hoofdkwartier van de Open Vld in de Brusselse Melsenstraat te vervoegen. Het word nog een lange dag en nacht.”