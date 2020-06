Veertiger terroriseert en belaagt ex: een jaar cel VCT

08 juni 2020

15u30 0 Tongeren Een 46-jarige Nederlander is veroordeeld tot een celstraf van een jaar omdat hij zijn ex-partner uit Tongeren (61) herhaaldelijk belaagde en met de dood bedreigde. “Hij houdt niet op en bestookt haar voortdurend met berichten.”

Nadat het koppel een punt gezet had achter hun 7-jaar durende relatie, begon de Nederlander zijn ex te te belagen. Hij stuurde haar ook doodsbedreigingen. “De eerste klacht van mevrouw werd ingediend op 11 oktober 2017,” beschreef de aanklager. “Hij stuurt haar constant berichten met bedreigingen en maakt valse facebook profielen aan op haar naam. Als hij haar niet kan bereiken, neemt hij contact op met collega’s, familie of vrienden. Hij beschuldigt haar er ook van dat zij zijn hond zou vergiftigd hebben.”

Morele schadevergoeding

De Nederlander, die al tweemaal eerder werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, daagde niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. Naast de celstraf van een jaar kreeg hij ook een boete opgelegd van 800 euro. Aan zijn ex moet de veertiger een morele schadevergoeding van 2.500 euro betalen.