Veertiger krijgt 6 maanden cel omdat hij chauffeur die te traag rijdt neusbreuk bezorgt



20 januari 2020

14u36 0 Tongeren P. (46) uit uit Dilsen-Stokkem is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij op 23 maart 2018 een bestuurder die met zijn wagen te traag voor hem reed, een neusbreuk sloeg. “Het was een stommiteit die nooit had mogen gebeuren”, gaf de veertiger toe.

P. (46) was gehaast op 23 maart 2018. En vooral opgejaagd omdat het voertuig voor hem te traag reed en te lang op het linker rijvak bleef rijden. De aanklager beschreef hoe het daarna helemaal fout liep. “Eenmaal hij de auto voorbij kon rijden, heeft hij teken gedaan en is hij aan de kant gaan staan. Er ontstond een hoog oplopende discussie. Het slachtoffer kreeg twee vuistslagen tegen het hoofd en een stamp tegen de benen. Hij duwde de man tegen zijn auto, waardoor zijn GSM viel. ‘Als je hem probeert op te rapen, krijgt ge er nog een paar’, kreeg het slachtoffer te horen.”

Een getuige zag het incident tussen de twee heren en bevestigde dat het slachtoffer slagen in het gezicht kreeg. De man hield een neusbreuk over aan de aanval en was drie dagen werkonbekwaam. Nadien legde ook een tweede getuige verklaringen af over het voorval.

Getuigenverklaringen overdreven

P. bekende dat het op 23 maart 2018 fout liep. “Ik was fout. Ik had ook nooit mogen stoppen. Maar hij heeft mij eerst geslagen. En die getuigenverklaringen zijn ook overdreven. Volgens mij kennen die twee elkaar.”

De strafrechter haalde streng uit naar de man. “Als u niet tegen de stress kan dat iemand traag rijdt, dan moet u uit uw auto blijven.” Hij tilde er ook zwaar aan dat de veertiger de strafbemiddeling niet afwerkte.

P. vroeg opschorting van straf maar kreeg die niet. Naast de celstraf van 6 maanden moet hij ook een boete van 800 euro betalen. De burgerlijke belangen werden aangehouden.