Veertiger hoort bed van luid kreunende bovenbuur schokken rond tijdstip van dodelijke steekpartij: “Ik dacht aan een vrijpartij maar ik zag een man weglopen” VCT

13 juni 2019

11u29 2 Tongeren G. (45) hoorde in de nacht van 28 maart 2012 zijn bovenbuur Toni Danti luid kreunen. Zijn bed schokte hevig. “Een vrijpartij dacht ik nog, want dat gebeurde wel vaker,” getuigde de grondwerker voor het assisenhof in Tongeren. “Maar mijn buur schreeuwde dit keer luider en het bed schokte veel heviger dan anders.” Rond datzelfde tijdstip werd Toni Danti (60) een verdieping hoger in zijn flat aan de Vennestraat in Genk met 52 messteken doodgestoken. Tot zijn verbazing zag G. daarna geen vrouw weglopen, wel een man met zwart haar. Of het beschuldigde Roberto S. (38) was, kon buur G. niet bevestigen.

Het was druk in het appartementsgebouw aan de Vennestraat in Genk, sinds Toni Danti er was komen wonen, beschreef buur G. (45). Het zorgde voor heel wat overlast. “Er kwam dag en nacht volk over de vloer. Wat die mensen daar kwamen doen, weet ik niet maar vaak klopten of stampten ze per vergissing ’s nachts bij mij op de deur.” De veertiger had er zelfs de wijkagent over aangesproken, die hem de raad gaf de nummerplaten van de vele gasten te noteren.

Bed schokte als een aardbeving

Dat Toni Danti drugs verkocht wist zijn buur G. niet, maar hij had wel een vermoeden. Danti had ook wel vaker vrouwelijk bezoek ’s nachts. Aangezien zijn slaapkamer vlak onder de slaapkamer van Toni Danti gelegen was, hoorde G. dan het bed van zijn bovenbuur al wel eens heen en weer bewegen. Maar de nacht van 27 op 28 maart 2012, de nacht dat Toni Danti doodgestoken werd met 52 messteken, was toch anders. Het klonk ‘als een aardbeving’. “Ik was die nacht om 4 uur wakker geworden. Ik hoorde het bed van mijn bovenbuur heel hard schokken. Hij schreeuwde ook luider dan anders.”

Een stevige vrijpartij, dacht grondwerker G. nog. Nadien hoorde hij voetstappen van een persoon, die via de traphal vertrok. “Ik ben dan aan het raam gaan kijken want ik was benieuwd. Maar ik zag geen meisje naar buiten komen, wel een man van ongeveer 1m65 groot met zwart haar. Hij keek nog om, waarna ik schrok en in een reflex wegdook. Zijn gezicht heb ik niet gezien. Hij had iets wit in zijn handen, een kleine handdoek precies, die hij in zijn zak wilde proppen. Daarna stapte hij in zijn voertuig met Italiaanse nummerplaat en reed hij weg richting de Vennestraat.”

Fotoconfrontatie

“Lijkt de man die u toen gezien heeft op de beschuldigde Roberto S. (38) hier aanwezig?”, vroeg voorzitter Thys aan G., die erg zenuwachtig was en met klamme handen moest gaan zitten voor zijn getuigenis. “Ik weet het niet”, antwoordde de veertiger. Op 25 september 2012 legde de politie hem tijdens een fotoconfrontatie acht foto’ voor. Drie foto’s selecteerde G. daaruit als personen die geleken op de persoon die hij die nacht zag. Een van die foto’s was die van beschuldigde Roberto S. (38). De auto waar de man die nacht in stapte op de parking was ook erg gelijkend op de auto van Roberto S. De Alfa Romeo werd nadien op een avond voor buurman G. terug geplaatst op dezelfde plaats op de parking van het appartementsgebouw. “ Die lijkt er keihard op, ook de velgen zijn erg gelijkend,” verklaarde G. nadien.

Of ik schrik heb voor represailles? Ja, van de dader. Omdat ik hem gezien heb. Dat is toch niet abnormaal Buurman G. tijdens zijn getuigenis

Of G. schrik had voor represailles uit de entourage van het slachtoffer, wilde Katrien Van Der Straeten , de advocaat van beschuldigde Roberto S., nog weten. “Niet van die van het slachtoffer, wel van de dader, omdat ik hem gezien heb. Dat is toch niet abnormaal?”, sloot G. zijn getuigenis af.