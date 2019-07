Vader (39) krijgt 6 jaar cel voor doodschudden van acht weken oude zoontje: “Te weinig maar wel een beetje rechtvaardigheid” VCT

25 juli 2019

09u20 36 Tongeren De 39-jarige Dennis K. uit Lanaken is door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes jaar, omdat hij op 28 juli vorig jaar zijn acht weken oude zoontje heeft doodgeschud. “Zes jaar is te weinig, niets kan Daan terugbrengen. Maar het is wel een beetje gerechtigheid”, reageerde mama V. na de uitspraak.

Dennis K. gooide het jongetje die zaterdagochtend met een klap in zijn Maxi-Cosi en schudde hem daarna zo zwaar door elkaar dat de baby een zwaar hersentrauma opliep en overleed aan het shakenbabysyndroom. Drie dagen lang zweeg K. over wat er zich die ochtend precies had afgespeeld. Daardoor werd ook moeder V. nog als mogelijke verdachte door de politie verhoord.

Volgens vader K. was Daan een huilbaby en stond hij onder druk door financiële en relationele problemen. Wat er die ochtend precies is gebeurd, kan hij niet juist uitleggen. “Maar geen enkele stressfactor rechtvaardigt wat u gedaan heeft", confronteerde de strafrechter de man.

Je hebt het leven van de twee andere kinderen, van mij en van onze families kapot gemaakt. Je zal moeten verder leven met een groot schuldgevoel Moeder V.

Moeder V. las een emotionele brief voor tijdens de behandeling van de rechtszaak, waarin ze de horror beschreef die ze beleefde en waarin ze benadrukte dat ze Dennis nooit zou vergeven voor wat hij gedaan heeft. “Je hebt het leven van de twee andere kinderen, van mij en van onze families kapot gemaakt. Je zal moeten verder leven met een groot schuldgevoel.”

De beklaagde had zich moeten bewust zijn van zijn agressieproblematiek. Een behandeling om met frustraties te leren omgaan, is aangewezen Rechter tijdens motivering van de straf

De strafrechter verwees in de motivering van het vonnis naar de zwaarwichtigheid van de feiten, het buitensporig geweld dat de vader pleegde op zijn kwetsbare baby en de blijvende trauma’s die hij veroorzaakte voor zijn naaste omgeving. “De beklaagde had zich bewust moeten zijn van zijn agressieproblematiek. Een behandeling om te leren omgaan met frustraties en het beheersen van verbale en fysieke impulsen, is aangewezen.” Na de voorlezing van de strafmaat gaf de strafrechter nog een boodschap mee aan Dennis K., die gelaten luisterde. “ Besteed in de gevangenis enige reflectie aan wat u gedaan heeft.

Schadevergoedingen

Vader Dennis verscheen aangehouden voor de strafrechtbank in Tongeren. Hij verblijft sinds de feiten in de gevangenis. Ook moeder V. was aanwezig tijdens de uitspraak. “Zes jaar is te weinig, niets kan Daan terugbrengen. Het is wel een beetje gerechtigheid. Ik wil dit nu afsluiten en verder gaan voor de twee andere kinderen.”

Dennis K. werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Hij moet een schadevergoeding van 15.250 euro betalen aan moeder V. en 3.000 euro aan het broertje en zusje van baby Daan.