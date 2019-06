Uitbaters café Bierpunt in Piringen blazen dorpskermis nieuw leven in LXB

28 juni 2019

12u00 0 Tongeren Voor het eerst staat geen enkele attractie op de kleine kermis in Piringen, een van de kerkdorpen van Tongeren. Om het gemis van een paardenmolen, schiettent of viskraam te compenseren, organiseren Patricia Morias en haar man Rudi Schepen een vervangende kermis. “De kermismensen wilden komen met een viskraam en een paardenmolen onder één enkele voorwaarde: dat ze 500 euro kregen”, stelde het koppel dat café Bierpunt uitbaat. “We zijn daar niet op ingegaan. Het is een brug te ver.”

Het paar bleef niet bij de pakken zitten. Ze plaatsen op straat tegenover hun zaak een groot springkasteel: 16 meter lang en 4 meter hoog. “Van de stad kregen we volksspelen voor jong en oud”, aldus Rudi Schepers. “Kinderen, hun ouders, oma’s en opa’s kunnen kegelen. Of ze kunnen elkaar meten met een partijtje sjoelbak. Ook het spel ‘vier op een rij’ kan gespeeld worden. We voorzien een clown en een stad waar kinderen geschminkt kunnen worden. Alle activiteiten zijn gratis voor de kinderen”, vertelt de mede-uitbater van het café. “Het is jammer dat de mensen in het dorp kermis moeten vieren zonder kermisattracties. En jammer genoeg, groeit het aantal dorpen zonder kermis.” Speciaal voor het vervangend programma wordt de Piringenstraat over de lengte waar de activiteiten doorgaan voor alle verkeer afgesloten.