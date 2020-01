Twee woningen onbewoonbaar na zware dakbrand MMM

13 januari 2020

09u12 32 Tongeren Aan de Herckenrodestraat in het centrum van Tongeren is vanmorgen brand uitgebroken aan een woning. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Het dak van een woning stond er vanmorgen in lichterlaaie maar is intussen al grotendeels gedoofd. Er is wel nog veel rookontwikkeling. Over de oorzaak bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid, maar er zouden alvast geen gewonden zijn gevallen.

Er is veel schade aan de woning. De politie heeft een aantal zijstraten van de ring rond Tongeren afgezet om de bluswerken te bevorderen.

Intussen is duidelijk dat er twee woningen tijdelijk onbewoonbaar zijn. De schade aan één woning is groot. Een aanpalende woning leed veel brandschade door de naaste vlammen en de hitte.