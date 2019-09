Tot levenslang veroordeelde Lei Beaumont (71) verschijnt zelf niet op inleidingszitting van zijn nieuw assisenproces maar “zal voor de vrijspraak gaan” Opmerkelijk: Beschuldigde krijgt mogelijk drie advocaten voor nieuw proces, dochter voorlopig zonder advocaat door lange procedure VCT

03 september 2019

11u29 0 Tongeren Lei Beaumont (71), die op 6 mei bij verstek veroordeeld werd tot een levenslange celstraf voor de ‘laffe executie’ op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven eind 2009 in Vucht, verscheen vandaag niet persoonlijk op de inleidingszitting van zijn tweede assisenproces. Dat zal op 11 oktober van start gaan voor het hof van assisen in Tongeren. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Natascha Bielen. “Hij houdt zijn onschuld staande en zal voor de vrijspraak gaan,” benadrukte ze. Beaumont dook eind april onder voor zijn eerste assisenproces en werd na de uitspraak in mei geseind op de Belgische Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen. Enkele weken later arresteerde het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie hem in de Spaanse badplaats Calpe. De zeventiger tekende tijdig verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor zijn assisenproces nu volledig zal overgedaan worden. Natacha Bielen krijgt voor de verdediging mogelijk nog bijstand van twee extra advocaten. Een van de dochters van het slachtoffer en de beschuldigde, die zich tijdens het eerste proces nog burgerlijke partij stelde, heeft door de lange procedureslag en de daarmee gepaard gaande hoge kosten momenteel echter geen advocaat om haar bij te staan.

Tien jaar nadat de gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven op 13 december 2009 in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht bij Maasmechelen werd neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd, oordeelde de volksjury in mei van dit jaar dat Lei Beaumont zonder twijfel de moord pleegde met zijn 22.longrifle. Een ‘uiterst brutale en laffe executie’ motiveerde het hof en de jury de levenslange celstraf die volgde.

De uiterst kille en egocentrische Beaumont heeft zijn jarenlange dreigementen om Josée Widdershoven om te brengen ook effectief uitgevoerd Het hof en de jury in hun motivering van de levenslange celstraf die in mei opgelegd werd

Dreigementen uitgevoerd

De zwaarste straf was nodig om de maatschappij optimaal te beschermen tegen de ‘uiterst kille en egocentrische Beaumont’, die zijn jarenlange dreigementen om Josée Widdershoven om het leven te brengen ook effectief had uitgevoerd, zo klonk het. Ook de twee dochters van Beaumont, die jaren in schrik leefden voor hun vader en al snel ervan overtuigd waren dat hun vader Lei hun moeder vermoord had, bleven volgens hun advocaten Jo Muylle en Bert Partoens na het assisenproces in mei nog steeds met de angst zitten dat driftkikker Lei plots zou opduiken en zijn levensmotto ‘wie mij kapotmaakt, maak ik kapot’, zou uitvoeren.

Spoorloos verdwenen

Net voor de start van zijn assisenproces eind april van dit jaar, verdween Lei Beaumont spoorloos. Ook zijn toenmalige advocaat John Maes wist niet waar de man naartoe gevlucht was en kon niet meer voor hem optreden. Het volledige assisenproces werd daarom zonder beschuldigde en zonder verdediging gevoerd. Aanklager Patrick Boyen had het belang van een levenslange celstraf benadrukt in zijn vordering. “Als Beaumont alsnog kan opgepakt worden en tijdig verzet aantekent tegen de uitspraak van dit assisenproces, zou het kunnen dat zijn assisenproces moet worden overgedaan. Dan geeft een levenslange celstraf mij en een eventuele volgende jury nog alle mogelijkheden, want hoger dan dat straf die nu opgelegd wordt, mogen we dan niet gaan,” beschreef hij toen.

Volledig assisenproces wordt overgedaan

Lei Beaumont werd op 31 mei, 23 dagen na zijn veroordeling, tijdens een wandeling opgepakt in het Spaanse Calpe. Hij kon nog tijdig verzet aantekenen tegen zijn veroordeling, waardoor hij nu alsnog een volledig nieuw assisenproces krijgt. Het hof van assisen in Tongeren heeft dezelfde samenstelling als in april: Camille Liesens als voorzitter en Patrick Boyen als openbaar aanklager. De jury wordt samengesteld op dinsdag 8 oktober. Op vrijdag 11 oktober volgt het verhoor van Lei Beaumont. Er zijn zes werkdagen voorzien voor de afhandeling van het nieuwe proces. Advocaat Natacha Bielen bevestigt dat haar cliënt Lei Beaumont, die sinds zijn arrestatie in de gevangenis van Hasselt verblijft, wel persoonlijk aanwezig zal zijn op zijn tweede assisenproces.

Een van de dochters Beaumont wordt vertegenwoordigd door meester Jo Muylle. Twee zussen en een broer van Josée Widdershoven worden bijgestaan door meester Philippe Daeninck. Een andere dochter van Lei Beaumont, die tijdens het eerste proces nog bijgestaan werd door advocaat Bert Partoens, heeft door de procedureslag van tien jaar en de torenhoge kosten die dat met zich mee heeft gebracht, momenteel geen raadsman voor het tweede assisenproces.