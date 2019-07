Tongerse procureur en zijn partner opgepakt voor witwaspraktijken Gunter Van Stappen Faroek Özgünes Birger Vandael

03 juli 2019

11u21

Bron: VTM NIEUWS, eigen info 94 Tongeren Gisteren is in Limburg een procureur van de Tongerse rechtbank opgepakt. Hij wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken en wordt vandaag voorgeleid voor de raadsheer-onderzoeksrechter. “Er vond onder meer een huiszoeking plaats op zijn bureel aan de rechtbank", weet Luc De Mot van het Antwerpse Parket-Generaal.

Het onderzoek werd al opgestart in februari. Het betreft feiten rond witwaspraktijken en schriftvervalsing. Ook de partner van de procureur, die rechter is bij de rechtbank van Tongeren, werd opgepakt. Zij is intussen opnieuw vrijgelaten. Het koppel wordt verdacht gesjoemeld te hebben met de aan- en verkoop van tweedehandswagens.

Gisterenochtend viel de politie vervolgens binnen bij het koppel voor een huiszoeking. Zowel de procureur als zijn partner werden meegenomen voor verhoor. Er was ook een huiszoeking op het bureel van de procureur.

Tuchtprocedure

Omdat beide verdachten als magistraat tewerkgesteld zijn, moet het onderzoek behandeld worden door een hogere rechtbank. Daarom komt de zaak meteen voor het Antwerpse hof van beroep. De vrouw is na verhoor vrijgelaten. De man verschijnt vandaag voor de raadsheer-onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Als de procureur schuldig blijkt aan dergelijke feiten kan het zijn dat de tuchtoverheid de case zal bekijken en een tuchtprocedure opstart. “Zij zijn inmiddels reeds in kennis gesteld”, bevestigt De Mot. “Het is wat voorbarig om nu al over de toekomst van de man te praten, maar de feiten zijn in elk geval voldoende ernstig. Anders zouden we een magistraat ook niet op deze manier aanpakken.”