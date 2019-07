Tongerse procureur aangehouden voor gesjoemel met tweedehandswagens Gunter Van Stappen Faroek Özgünes Birger Vandael Marco Mariotti tvc

03 juli 2019

11u21

Bron: VTM NIEUWS, eigen info, Belga 164 Tongeren Gisteren is in Limburg procureur Dominique R. van de Tongerse rechtbank opgepakt in een onderzoek naar gesjoemel met tweedehandswagens. Hij wordt verdacht van witwaspraktijken en schriftvervalsing en is ondertussen door de raadsheer-onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket-generaal.

Dominique R. werd dinsdag samen met zijn partner, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Limburg, opgepakt in een onderzoek naar gesjoemel met tweedehandswagens, meer bepaald oldtimers, dat in februari werd opgestart. Er werden gisteren huiszoekingen uitgevoerd in hun woning en in zijn bureau op het parket Limburg.

De procureur in kwestie staat bekend als een fanatiek verzamelaar van oldtimers. Vooral Ferrari’s zouden zijn hart hebben gestolen, een liefde die hij zou geërfd hebben via zijn vader. Zo maakte hij geregeld tripjes naar het hoofdkwartier van Ferrari in Modena. Zelf zou hij in het bezit zijn van een Ferrari Dino.

Verhoord

Zijn partner werd gisteren na verhoor in voorlopige vrijheid gesteld door de raadsheer-onderzoeksrechter. Vandaag werd de parketmagistraat zelf verhoord, in bijzijn van zijn advocaat Hans Rieder. Die is alvast niet te spreken over het feit dat het nieuws bekend raakte. “Dit is een schending van het beroepsgeheim en dat ga ik vervolgen.”

Het Antwerpse parket-generaal laat in een persmededeling weten dat de parketmagistraat werd aangehouden. “De raadsheer-onderzoeksrechter heeft beslist om lastens de betrokken parketmagistraat een bevel tot aanhouding af te leveren en dit voor feiten van witwas, valsheid in geschriften, fiscale fraude inzake btw, fiscale fraude inzake WIB en poging tot informaticasabotage.”

Omdat beide verdachten als magistraat tewerkgesteld zijn, moet het onderzoek behandeld worden door een hogere rechtbank. Daarom komt de zaak meteen voor het Antwerpse hof van beroep.

“De betrokken magistraat zal op vrijdag 5 juli voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen dienen te verschijnen, dewelke zal oordelen over de noodzakelijkheid om de voorlopige hechtenis al dan niet te handhaven”, aldus nog het Antwerpse parket-generaal.

Tuchtprocedure

Als de procureur schuldig blijkt aan dergelijke feiten kan het zijn dat de tuchtoverheid de case zal bekijken en een tuchtprocedure opstart. “Zij zijn inmiddels reeds in kennis gesteld”, bevestigt Luc De Mot van het parket-generaal in Antwerpen. “Het is wat voorbarig om nu al over de toekomst van de man te praten, maar de feiten zijn in elk geval voldoende ernstig. Anders zouden we een magistraat ook niet op deze manier aanpakken.”