Tongerse parketmagistraat Renotte vrij onder voorwaarden

18 september 2019

11u55 0 Tongeren Dominique Renotte – de Limburgse parketmagistraat die verdacht wordt van gesjoemel met oldtimers – is vrij onder voorwaarden. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen.

Renotte zat al twee maanden in de cel. Hij is nu vrijgelaten onder strikte voorwaarden en mag geen contact hebben met collega’s gelinkt aan zijn strafdossier. Renotte zelf verklaarde steeds dat hij niet meer heeft dan een liefde voor oldtimers en ze al decennialang verzamelt. Het gerecht denkt daar anders over en meent dat de man jarenlang handelde in de dure wagens en zich daarbij niet aan de regels hield.

Toen Renotte aan het begin van de zomer in de cel zat, kreeg hij het nog aan de stok met enkele medegevangenen. Hij liep daarbij enkele kneuzingen op.