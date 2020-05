Tongerse handelszaken krijgen steun van plaatselijke voetbalclub: “Wij betalen onze spelers voortaan uit met Tongerse cadeaubonnen” Dirk Selis

01 mei 2020

11u14 0 Tongeren KFC Heur-Tongeren kan elk jaar rekenen op de steun van de Tongerse handelaars. “Maar in deze moeilijke periode willen en kunnen wij voor hen iets terugdoen”, stellen voorzitters Arnould Partoens en Steven Van Geeteruyen. Daarom heeft de club in nauw overleg met Unizo Tongeren aan haar spelers, trainers en jeugdtrainers voorgesteld om voor volgend voetbalseizoen een deel van de vergoedingen te betalen via de ‘ambi.kado’.

“Onze spelers en trainers kunnen met deze “ambi.kado”-bonnen in meer dan 100 handels- en horecazaken aankopen doen. Zij waren dan ook enthousiast om op deze wijze de Tongerse handelaars een duw in de rug te geven. Deze actie is slechts een voorbeeld van verschillende initiatieven die wij samen met Unizo Tongeren zullen ondernemen in de komende weken en maanden”, klinkt het bij de club, die zopas promoveerde naar de tweede amateurklasse.

Enorme steun

Schepen van Sport Patrick Jans (Open Vld) is alvast enthousiast dat vanuit de hoek van de Tongerse sportverenigingen initiatieven worden genomen om de Tongerse middenstand te steunen: “De Tongerse sportclubs gaan zelf een ongetwijfeld moeilijke en onzekere periode tegemoet. Zij hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Wij juichen als stadsbestuur dan ook toe dat een Tongerse sportvereniging solidair is met onze handelaars en in overleg met Unizo en de Tongerse handelaars acties onderneemt van deze orde. Waar wij kunnen zullen wij dan ook de nodige ondersteuning geven”. Ook Liesbeth Vanhay, voorzitter van de Tongerse middenstandsraad, is tevreden: “ Ik kan alleen maar bewondering en sympathie hebben voor zulke initiatieven. Het zal voor de handelaars een enorme steun zijn in de heropstart na de Coronacrisis.”