Tongerse fotograaf ontvangt brief van koning Emily Nees

02 augustus 2020

18u07 0 Tongeren Bert Daenen, ook wel bekend van zijn recente reeks ‘ Bert Daenen, ook wel bekend van zijn recente reeks ‘ Achter het masker’ , kreeg een brief van de koning in de bus. Al is het geen toeval. “Ik had een boek opgestuurd dat enkele foto’s en getuigenissen bundelt”, klinkt het.

Toen Bert Daenen vrijdag zijn brievenbus ging legen, lag er een verrassing op hem te wachten. “Ik zag meteen die enveloppe met een stempel van het paleis op. Al is die brief niet spontaan in mijn bus beland. Ik had een boek opgestuurd dat enkele foto’s en getuigenissen van de reeks ‘Achter het masker’ bundelt, dus ik had wel verwacht dat er reactie op zou komen.”

Waardering

“In de brief spreekt hij vol lof over mijn werk en benadrukt hij dat de zorg niet genoeg aandacht en waardering kan krijgen voor wat zij hebben gedaan en nog steeds doen. Dat is simpelweg wat erin staat, meer is het eigenlijk niet”, glimlacht Daenen. “Dat de koning of koningin mijn boek misschien zal doorbladeren, vind ik wel een fijne gedachte.”