Tongerse donderdagmarkt zet eindejaarsactie in: “Koop op de donderdagmarkt en win een gevulde trolley” Dirk Selis

27 november 2019

10u13 0 Tongeren Van donderdag 28 november tot en met donderdag 19 december organiseert de stad Tongeren in samenwerking met de ambulante handelaars een actie op de wekelijkse donderdagmarkt. Wie zijn inkopen tijdens die periode op donderdagmarkt doet maakt kans op een gevulde trolley ter waarde van 175 euro.

“Met deze eindejaarsactie zetten we onze wekelijkse donderdagmarkt extra in de kijker. Iedere donderdagochtend is Tongeren steevast een gezellige winkelplek voor de regio. Met promo-acties als deze versterken we de marktfunctie van onze stad”, zegt Marc Hoogmartens, schepen van Economie. “Lokaal en duurzaam winkelen, te voet of met het openbaar vervoer en dat zonder veel overbodige wegwerpverpakkingen, daar gaan we voor.”

Radio Boo

Iedere klant krijgt een deelnameformulier bij zijn/haar aankoop bij de deelnemende marktkramers. Het ingevulde formulier moeten de deelnemers deponeren in de urne aan Radio Boo op de Grote markt. Diezelfde dag, om 12 uur stipt, worden onder de aanwezige bezoekers 5 weekwinnaars getrokken die met een mooi gevulde trolley naar huis mogen gaan. Radio Boo zendt wekelijks de trekking live uit vanop de Grote Markt in Tongeren.