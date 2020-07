Tongerse DJ’s toveren Romeinse Tempel om tot virtuele danstempel: “Top vijf van tofste locaties waar ik al heb gedraaid” Dirk Selis

10 juli 2020

12u49 0 Tongeren Vorige week klonk er weer muziek op de eeuwenoude site van de Romeinse Tempel in Tongeren. DJ’s Yordi Daenen (23) en Kenneth Snellinx (22) van het evenementenbureau Resolutions Events namen er een wel heel bijzondere DJ-set op. “Via deze weg willen we bewoners en toeristen een origineel monument laten ontdekken”, zeggen Daenen en Snellinx.

“Omwille van de Coronacrisis brengen veel Belgen hun vakantie in eigen land door”, weet de 23-jarige Yordi Daenen van het evenementenbureau Resolutions Events . “Verschillende bezienswaardigheden zullen deze zomer dan ook veel toeristen aantrekken. Ook Tongeren beschikt over diverse monumenten waaronder de minder bekende Romeinse Tempel in de Tongerse Keverstraat. Het is de enige in Tongeren opgegraven tempel. Ze is ouder dan de stadsmuur die pas later aangelegd is. Via de opname willen we het monument in de kijker zetten. Met behulp van de opnames kunnen we de Romeinse Tempel zo mooi mogelijk in beeld brengen. Naast DJ’s hebben we ook een licht- en vuurshow ontworpen.”

De muziek tijdens de opname van de DJ-sets werd voorzien door Daenen zelf, die ook wel door het leven gaat als DJ Jorden Dux en DJ Linx (Kenneth Snellinx). Yordi en Kenneth draaiden een set van een half uur op de site. Zowel voor Yordi als Kenneth was het een groot plezier om op de unieke locatie te draaien. “Dit komt zeker in mijn top vijf van tofste locaties waar ik al heb mogen draaien,” laat Snellinx weten.

Drone met camera

Voor de opnames gebruikte het evenementenbureau drie camera’s. Zo kon de onderneming het monument zo goed mogelijk in beeld brengen. Daarnaast werkte het team samen met de videograaf Sander Simons van Camerawerk. Sander filmde de site vanuit de lucht via een drone. “Dankzij de dronebeelden vormen de opnames een origineel geheel”, besluit Daenen. Het eindresultaat is vanaf volgende week dinsdag te zien op het YouTube-kanaal van Resolutions Events