Tongerse antiek- en brocantemarkt start weer op 19 juni Dirk Selis

10 juli 2020

12u39 0 Tongeren De grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux kan weer plaatsvinden. Weliswaar onder voorwaarden, zo komen er aparte in- en uitgangen, worden er maximaal 1000 personen gelijktijdig toegelaten op het parcours en wordt er een eenrichtingsparcours voor voetgangers ingesteld. Voor bezoekers is het dragen van mondmaskers verplicht in de overdekte marktdelen, elders wordt het sterk aanbevolen.

“De nationale veiligheidsraad besliste dat antiek- en brocantemarkten onder strikte voorwaarden konden starten op 8 juni”, weet schepen van Economie Marc Hoogmartens (CD&V). “Een van de belangrijkste voorwaarden was echter dat het aantal standhouders beperkt zou blijven tot maximum 50 en dat er niet meer dan 200 bezoekers aanwezig zouden zijn. Dat zou afbreuk gedaan hebben aan onze markt, waar wekelijks 254 vaste standhouders en een 60-tal losse standhouders het decor vormen. Nu er nieuwe versoepelingen zijn doorgevoerd, is het moment gekomen om terug volwaardig en veilig op te starten.”

Kaarten liggen anders

“Het toeristisch belang en de meerwaarde voor onze lokale handelaars is enorm”, vult waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) aan. “Maar we hebben uiteraard de veiligheid van de standhouders en de bezoekers steeds prioritair gesteld. Daarom werd de markt niet opgestart in juni. Vandaag liggen de kaarten anders. Er zijn nieuwe versoepelingen die het mogelijk maken om de antiekmarkt weer te laten plaatsvinden. We geloven in het internationale potentieel van deze markt en willen de vele bezoekers verleiden hen tot een bezoek aan onze lokale horeca en middenstand.”