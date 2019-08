Tongerenaar (44) zwalpend van de weg gehaald BVDH

09 augustus 2019

11u11 1

In de nacht van donderdag op vrijdag werd op de Bilzersteenweg in Hoeselt een zwalpend voertuig onderschept. Dat gebeurde door politie Bilzen-Hoeselt-Riemst rond 0.45 uur. Bij controle bleek de bestuurder iets meer dan 1 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is bijna het dubbele van de toegelaten norm. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd ook een speekseltest opgelegd. Deze test wees op recent gebruik van amfetamines. De bestuurder kon ook geen geldig rijbewijs voorleggen. Zijn voertuig werd getakeld. Op het commissariaat van Bilzen werd een speekselanalyse uitgevoerd. De 44-jarige bestuurder uit Tongeren krijgt zijn voertuig terug na het voorleggen van zijn rijbewijs. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.