Tongeren zet verder in op Fietsstad en ondersteunt campagne ‘Blijven fietsen allemaal’ Dirk Selis

07 augustus 2020

11u42 0 Tongeren Vrijdag werd het campagnebeeld van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ‘Blijven fietsen allemaal’ aangebracht op het fietspad langs de volkstuintjes aan de Neremweg. Het fietspad vormt een verbinding tussen de binnenstad en het stadspark De Motten met het natuurgebied ‘De Kevie’.

“Tijdens de lockdown werd er in heel Vlaanderen veel gefietst”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Een positief gevolg van de coronacrisis. Ook de Tongenaar heeft zijn fiets (her)ontdekt. Dat kunnen we als stadsbestuur alleen maar blijven aanmoedigen. Fietsen is de ideale ontspanning en het is bovendien gezond. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met een fietscampagne op Vlaams niveau. Uiteraard springen wij graag op de kar en moedigen we de Tongenaar aan om te blijven fietsen!”

53 fietsstraten

“Fietsen heeft heel wat voordelen”, zegt ook schepen van Mobiliteit Patrick Jans (Open Vld). “We vergeten files en parkeerstress. Fietsen is ontspannend en maakt een mens fitter. Samen met de politie doen we er alles aan om de fietser in Tongeren dan ook voldoende ruimte te geven in onze stad, zodat het veilig blijft voor iedereen. Zo werd het centrum in juni omgevormd tot één grote fietszone met maar liefst 53 fietsstraten. Het nieuwe fietspad aan de volkstuintjes werd vorig jaar in gebruik genomen en wordt veel gebruikt door fietsers. Het verbindt immers de mooie binnenstad en het stadspark De Motten met natuurgebied De Kevie.”