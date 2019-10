Tongeren viert ‘Dag van de onthaalouder en kinderverzorgsters’ DSS

15 oktober 2019

De gemeente Tongeren zette vandaag alle onthaalouders en medewerkers van de kinderopvanginitiatieven in de bloemetjes om hen te bedanken om dagelijks voor de jonge Tongenaren te zorgen.

“Van zodra jonge moeders terug aan het werk gaan brengen de meeste kinderen een groot deel van dagen door in één van de vele opvanginitiatieven van onze stad”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “De werkende ouder geeft het toezicht op zijn/haar kind(eren) uit handen in de hoop dat zij er zich goed en veilig voelen. Of een kind naar een groepsopvang of opvang in een familiale sfeer gaat beslist iedere ouder uiteraard voor zichzelf.”

Fruitmand

“In Tongeren hebben we een 4 -tal kinderopvanginitiatieven”, zegt schepen van Kinderopvang, Jos Schouterden. “Zowel voor voor- als naschoolse opvang. Elk initiatief heeft zijn eigen specifieke werking . Dagelijks zorgen zij ervoor dat meer dan 2000 gezinnen hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Via het systeem van ‘flexibele opvang’ is er al opvang mogelijk vanaf 5u30 en dit tot zelfs 23u00. Ook op zaterdag kunnen ouders bij specifieke initiatieven terecht voor de opvang van hun 800 kinderen. Via het Lokaal Overleg kinderopvang is er een goede samenwerking tussen de verschillende initiatieven. Afspraken en regels zijn op elkaar afgestemd. Om hen te bedanken schenkt de stad Tongeren elke 150 medewerkers van de vier opvanginitiatieven en elk van de 24 onthaalouders een fruitmand boordevol vitamientjes.”