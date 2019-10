Tongeren test BE-Alert op 3 oktober Dirk Selis

01 oktober 2019

12u40 0 Tongeren “Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we de Tongenaar graag snel verwittigen. Daarom beschikt de stad Tongeren over BE-Alert, een systeem dat haar inwoners op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 3 oktober zullen we dit systeem testen”, zegt burgemeester Patrick Dewael.

Op 3 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook de stad Tongeren doet mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via (sms, telefoon of e-mail) het volgende testbericht ontvangen:‘Test BE-Alert stad Tongeren. Dit is een test. Geen reactie vereist. Motiveer ook vrienden en familieom zich in te schrijven op www.be-alert.be’. “Door BE-Alert te testen, kan onze stad de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen op de website www.be-alert.be”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “In 2014 lanceerde het Crisiscentrum het pilootproject BE-Alert. Gedurende twee jaar konden 33 gemeenten BE-Alert testen, evalueren en zo verbeteringen aanbrengen. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we mensen kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.”

