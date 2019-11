Tongeren stelt zijn Toeristische gids voor: “In het najaar pakt Gallo Romeins Museum uit met expo samen met British Museum” Dirk Selis

08 november 2019

09u43 0 Tongeren De toeristische gids voor 2020 is er al! Nog net iets vroeger dan vorig jaar, pakt Toerisme Tongeren uit met zijn vernieuwde infogids in 4 talen. Naast een overzicht van de toeristisch relevante highlights met tijdloze info over de attracties, presenteert de gids alle nieuwigheden op vlak van ontspanning, uitstappen, gastronomie, horeca en logies.

“Met veel enthousiasme zetten we Tongeren als aantrekkelijke stad in de kijker voor bezoekers uit alle windstreken”, vertelt schepen van Toerisme en wnd. burgemeester, An Christiaens. “We blijven dan ook inzetten op de verbetering van onze toeristische dienstverlening en daar hoort het ter beschikking stellen van een klantvriendelijke brochure met niet te missen info over Tongeren bij. De brochure maakt de bezoeker wegwijs in het vaste toeristische aanbod van Tongeren.”

Reisbestemming

“De look and feel van de publicatie oogt fris; het resultaat mag er zijn: een compacte, vlot leesbare brochure met een strak design en knap beeldmateriaal voornamelijk van de hand van de Tongerse fotograaf Tijs Posen”, gaat Christiaens verder. “De cover werd gemaakt door fotograaf Stefan Matthijssens. Toerisme Tongeren besteedt veel aandacht aan de vormgeving van de brochure. Het geeft onze stad immers onmiddellijk een instant profiel, een imago. De visuele uitwerking roept associaties op en de eerste indruk van een toerist is vaak bepalend voor het kiezen van een reisbestemming.”

British Museum

Met enkele frisse projecten in de stijgers belooft 2020 opnieuw een interessant toeristisch jaar te worden voor Tongeren. “Zo brengt het Gallo Romeins Museum in het najaar een fascinerende expo rond het Romeinse rijk i.s.m. het British Museum, zal er hard gewerkt worden aan de opening van het nieuwe bezoekerscentrum in de Kevie en aan de ontsluiting van de toren van de basiliek”, vertelt Christiaens. “De toeristische gids is gratis verkrijgbaar bij het toeristisch onthaalpunt van Tongeren. Hij wordt in binnen- en buitenland verspreid via de provinciale en stedelijke diensten, de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen, toeristische instanties en Tongerse logies. Ook de antiekbrochure en de regiofolder blijven beschikbaar om de toerist zo goed mogelijk te informeren. Binnenkort lanceren we trouwens ook een compacte folder om het zakelijk aanbod in de stad bij bedrijven in de regio in de kijker te zetten.”