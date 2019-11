Tongeren start met bomenkap, maar ... “Het is goed voor de biodiversiteit” Dirk Selis

13 november 2019

10u33 0 Tongeren Tongeren start binnenkort met hakhoutbeheer in Henis, ’s-Herenelderen, Berg en Ketsingen. In deze dorpen zullen op verschillende plaatsen bomen gekapt worden. “Dat komt de biodiversiteit ten goede”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van het beheren van bomen en struiken. De bomen worden afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Houthakbeheer heeft tal van voordelen”, vult Patrick Jans, schepen van Milieu, aan. “Het snoeien lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen er alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Zo krijgen we verjonging van de beplanting in de berm en een rijker ecosysteem. Dominante uitheemse soorten (vooral de Amerikaanse vogelkers) worden in de mate van het mogelijke verwijderd.”

Hakhoutseizoen

Het hakhoutseizoen loopt van 1 november tot 15 maart van het daaropvolgende jaar. Hakhoutbeheer wordt in de winterperiode uitgevoerd, omdat bomen dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels dan niet broeden.

“Vorig jaar werd hakhoutbeheer uitgevoerd in Piringen, Overrepen en Neerrepen. In 2020 staan Henis, ’s-Herenelderen, Berg en Ketsingen op het programma”, licht Jans nog toe.